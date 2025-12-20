Da li će Monblan izgubiti titulu najviše planine Evrope?! Nova merenja pokazala zabrinjavajući trend

Vrh Monblana, najviše planine Evrope, počeo je postepeno da gubi na nadmorskoj visini zbog topljenja leda, pokazalo je novo italijansko-francusko istraživanje predstavljeno povodom Međunarodne godine zaštite glečera.

Monblan se trenutno nalazi na visini od 4.807,3 metra, ali podaci dobijeni savremenim metodama merenja ukazuju na mogući trend smanjenja visine, prenela je Ansa.

Istraživanje je sprovedeno u organizaciji Planinske fondacije Kurmajera, u saradnji sa Univerzitetom Savoja Monblan.

Naučnici su, koristeći dronove, daljinsko očitavanje i georadar, precizno odredili "nultu tačku" najviše tačke planine i izmerili debljinu ledenog sloja ispod površine, koja iznosi oko 20 do 25 metara.

Prema rečima Fabricija Troila, koordinatora istraživanja Fondacije Montanja Sikura, dobijeni podaci sugerišu da je u poslednjim godinama "možda započeo postepeni trend spuštanja i smanjenja nadmorske visine vrha".

On je naglasio da će ovaj proces morati da se potvrdi daljim merenjima i dugoročnim praćenjem.

Istraživači upozoravaju da topljenje leda na Monblanu predstavlja još jedan jasan pokazatelj uticaja klimatskih promena, koje ne zaobilaze ni najviše i naizgled najstabilnije planinske masive u Evropi.

Autor: Marija Radić