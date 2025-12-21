Danas su Detinjci, jedan od najlepših porodičnih praznika: Ovo su običaji i verovanja koje treba ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Detinjce, jedan od najlepših i najzanimljivijih porodičnih praznika.

Detinjci se slave tri nedelje uoči Božića, a jedan zanimljiv porodični običaj se vezuje za današnji dan.

Rano ujutru ili po dolasku iz crkve odrasli vezuju svoju ili tuđu decu, najčešće za ruke ili noge, i obično za stolicu na kojoj sede.

Vezivanje za Detinjce, Materice koje se slave drugu nedelju pred Božić i Oce, prvu nedelju uoči velikog praznika, ima višestruku simboliku.

Prvo simbolizuje čvrste porodične veze, slogu, mir, poštovanje i međusobno pomaganje u svim prilikama. Drugo, upućuje ukućane na štedljivost i istrajnost u vrlinama.

Običaji i verovanja

Obično se zavežu noge ili ruke, pa se jednim delom kanap zaveže za sto ili stolicu.

Osim roditelja, decu mogu vezati i članovi šire porodice- tetke, ujaci, stričevi, bake i deke.

Običaj je da se deca potrude da u danima koji slede pripreme sitne poklone (jabuke, bombone, čokolade), pomoću kojih će odraslima "platiti otkup" na praznični dan.

Vezivanje za Detinjce, ali i za Materice i Oce, ima simboliku- da učvrsti porodične veze, zadrži mir i slogu u kući i poštovanje, ali isto tako da opomene ukućane na vrlinu skromnosti. Takođe, u pravoslavlju štedljivost je vrlina, a naročito pošten i marljiv rad.

Na ovaj dan priprema se i ručak nešto svečaniji i bogatiji nego inače, ali obavezno hrana treba da bude posna, jer praznik pada u vreme Božićnog posta. Potpuno u Božićnom duhu, osnovni smisao ovih praznika jeste okupljanje porodice i priprema za najradosniji hrišćanski praznik, Božić.

Srpska Pravoslavna crkva ističe značaj da se deca uče praznovanju i simbolici ovih praznika od malena, kako bi njihov značaj postepeno shvatili i prihvatili. Veličina poklona nije bitna, može da bude neka sitnica ili voće. Važno je proslavljati u zdravlju i veselju i nedozvoliti da se narodni običaji zaborave i zanemare.

Detinjci nemaju svoj fiksni datum, to je „klizni“ praznik, pa se datum određuje u odnosu na dan kada je Božić. Posle njih, naredne nedelje su Materice, a zatim Oci.

Autor: Marija Radić