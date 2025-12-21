PREDIVAN PRIZOR! Snimljen je 'kosmički leptir': Ovo je tajna neverovatnog svemirskog fenomena (FOTO)

Međunarodna opservatorija Gemini objavila je spektakularnu fotografiju planetarne magline koja nalikuje krilima leptira u dubokom svemiru, poznatu kao "Kosmički leptir" (Butterfly Nebula ili NGC 6302).

Ova divna slika, snimljena teleskopom Gemini South u Čileu, objavljena je povodom proslave 25. godišnjice rada ovog vrhunskog astronomskog kompleksa.Maglina, smeštena u sazvežđu Skorpije na udaljenosti između 2.500 i 3.800 svetlosnih godina od Zemlje, predstavlja jedan od najimpresivnijih primera umiruće zvezde.

U njenom središtu nalazi se beli patuljak - ostatak zvezde slične Suncu - koji je odbacio spoljnje slojeve gasa. Ti slojevi sada svetle pod uticajem intenzivnog ultraljubičastog zračenja iz središnje zvezde, stvarajući simetrična "krila" koja se protežu kroz svemir.

Zanimljivo je da je cilj ovog posmatranja odabran glasanjem čileanskih školaraca, koji su želeli da proslave jubilej opservatorije na edukativan način.

Planetarne magline poput ove predstavljaju završnu fazu evolucije zvezda mase slične Sunčevoj: nakon što potroše gorivo, one se šire i bacaju spoljnje omotače, obogaćujući međuzvezdani prostor elementima potrebnim za nastanak novih zvezda i planeta.

"Kosmički leptir" posebno je zanimljiv zbog svoje bipolarne strukture, koja sugeriše prisustvo magnetskih polja ili zvezde-pratioca koja oblikuje izbačeni materijal. Gemini opservatorija, s teleskopima na Havajima i u Čileu, omogućuje posmatranja u infracrvenom spektru, koja prodiru kroz prašinu i otkrivaju skrivene detalje. Ovaj snimak ne samo da oduševljava lepotom, već i podseća na sudbinu našeg Sunca, koje će za nekoliko milijardi godina proći sličan proces.

Autor: Marija Radić