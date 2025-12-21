HIT! Za ovim uličnim prodavcem kukuruza su žene izgubile glavu: 'UNESCO da ga proglasi za kulturno nasleđe'

Jedan mladić koji prodaje kukuruz na ulici je napravio opštu pometnju svojim izgledom.

Poslednje dane u godini većina je iskoristila kako bi otputovala negde sa dragim osobama i uživala u upoznavanju novih gradova. Brojnost turista donosi i više posla za ulične prodavce, ali jedan mladić nije ni slutio da će dobiti svetsku popularnost.

Naime, na jednoj Instagram stranici objavljen je snimak mladića koji prodaje kukuruz na ulici, a svojim atraktivnim izgledom izazvao je opštu euforiju.



Reč je o jednom dečku koji je novac zarađivao u centru Istanbula, a njegovi snimci dobili su više od 70.000 lajkova i hiljade komentara.

Komentari poput "UNESCO treba da ga proglasi kulturnim nasleđem", "Turci su zgodni, ali ovaj momak je predivan", "Ovaj mladić treba da bude glumac", su oni koji su dobili najviše komentara.

Autor: D.Bošković