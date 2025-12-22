Prva kafana u Evropi otvorena baš u Beogradu: Evo šta se tada pilo

Beograd se može pohvaliti jedinstvenim istorijskim podatkom – upravo u srpskoj prestonici otvorena je prva kafana u Evropi, i to davne 1522. godine na Dorćolu.

U njoj se služilo samo jedno piće – crna kafa. Ovaj običaj ispijanja kafe na javnim mestima u Beograd su doneli Turci nakon osvajanja grada 1521. godine.

Beograd – grad kafana

Na početku 20. veka Beograd je imao čak 300 kafana. Najviše ih je bilo u današnjoj Makedonskoj ulici (17 kafana na svega 40 kuća), na Trgu Republike (16), Dubrovačkoj ulici, Varoš kapiji (12), Terazijama (11), Slaviji (9) i Skadarliji (7).

Počasni gosti

Kafane su bile mesta okupljanja boema, umetnika i pisaca. Njihovi redovni gosti bili su Đura Jakšić, Laza Kostić, Vojislav Ilić, Janko Veselinović, Laza Lazarević, Stevan Sremac, Branislav Nušić, Tin Ujević i mnogi drugi.

Autor: Dalibor Stankov