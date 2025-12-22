Ove zemlje imaju najviše muškarce na svetu: Evo na kom mestu je Srbija, šokiraćete se

Visina ljudi nije samo statistika ona je odraz života, ishrane i genetike naroda. Neke zemlje, poput Holandije, poznate su po svojoj visini, dok druge, poput Gvatemale, imaju niže proseke.

Gde se nalaze "divovi" i "patuljci"?

Holandija je svetski lider u visini, sa muškarcima prosečno visokim 184 cm, dok žene imaju 170 cm. Ova visina je rezultat genetskih faktora, kvalitetne ishrane i životnih uslova. I druge evropske zemlje, poput Crne Gore i Danske, imaju visoke proseke. S druge strane, u zemljama poput Istočnog Timora, visina muškaraca je oko 160 cm, dok su žene u Gvatemali među najnižim na svetu, sa prosekom od 150 cm.

Visina i društveni faktori

Visina je snažno povezana sa ishranom, zdravstvenim uslovima i životnim standardom. Na primer, u Južnoj Koreji visina je porasla poslednjih decenija zahvaljujući boljoj ishrani i zdravstvu. Isto je i u Kini, gde su muškarci prosečno visoki 173 cm, a žene 161 cm. S druge strane, u Sjedinjenim Državama visina stagnira zbog faktora poput loše ishrane i nejednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Visina u Srbiji i na Balkanu

Srbija se nalazi među višim evropskim zemljama, sa muškarcima koji prosečno imaju 180-182 cm, a žene 167-169 cm. Ovaj porast visine u poslednjim decenijama uglavnom je rezultat poboljšanja ishrane i životnih uslova.

Zašto visina nije samo genetika?

Visina zavisi i od kvaliteta ishrane, naročito u detinjstvu. Mlečni proizvodi, proteini i dobra zdravstvena zaštita mogu značajno uticati na rast. U zemljama koje su doživele brzi ekonomski razvoj, prosečna visina je porasla. S druge strane, kada kvalitet života opadne, visina stagnira ili opada.

Visina i društvo

Visina govori mnogo o društvenim i ekonomskim uslovima, ali ona je samo jedan od faktora koji oblikuju naš identitet. Bez obzira na visinu, svi delimo isti svet.

Autor: Marija Radić