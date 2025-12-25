Ovo sigurno niste znali: Kako je nastao, i od čega se pravi senf

Senf je jedan od najstarijih i najrasprostranjenijih začina na svetu, a i danas ima važno mesto u ishrani. Najčešće se koristi kao dodatak mesnim jelima, kobasicama i sendvičima, ali i kao sastojak raznih umaka i marinada. Iako deluje kao jednostavan proizvod, iza senfa stoji dugogodišnja tradicija i precizan proces izrade.

Osnovu senfa čine semenke gorušice, koje mogu biti bele, žute ili crne, u zavisnosti od vrste senfa koji se proizvodi. Proces počinje mlevenjem ili drobljenjem semenki, koje se zatim mešaju sa tečnošću, najčešće sirćetom ili vodom. Ova smesa ostavlja se da odstoji kako bi se razvila karakteristična aroma i ljutina.

U sledećoj fazi dodaju se so, šećer i začini, a ponekad i med, vino ili razne biljke, u zavisnosti od recepta i željenog ukusa. Smesa se potom dodatno melje i meša dok ne dobije glatku ili zrnastu teksturu. Nakon toga senf se pasterizuje i pakuje, čime dobija duži rok trajanja.

Stručnjaci ističu da je prednost senfa u tome što se može praviti i na industrijski i na domaći način, bez komplikovanih sastojaka. Upravo ta jednostavnost, uz prepoznatljiv ukus, čini senf nezaobilaznim dodatkom u kuhinjama širom sveta.

Kako je nastao senf – začin sa dugom istorijom

Poreklo senfa seže hiljadama godina unazad. Smatra se da su još stari Egipćani koristili semenke gorušice kao začin, najčešće uz meso, kako bi poboljšali ukus hrane. Kasnije su senf preuzeli i unapredili stari Grci i Rimljani, koji su mlevene semenke mešali sa vinom ili sirćetom, stvarajući prve oblike senfa slične današnjem.

Naziv „senf“ potiče iz latinskog izraza mustum ardens, što znači „gorući mošt“. Rimljani su, naime, mešali semenke gorušice sa mladim vinom, a zbog ljutine smesa je dobila upravo takvo ime. Vremenom se naziv skratio i postao poznat širom Evrope.

Tokom srednjeg veka, proizvodnja senfa se razvijala u manastirima, gde su monasi čuvali recepte i unapređivali način pripreme. Grad Dižon u Francuskoj postao je poznat kao jedan od najvažnijih centara proizvodnje senfa, a dijonski senf i danas važi za jednu od najpoznatijih vrsta.

Danas je senf globalno rasprostranjen začin, koji se proizvodi u različitim varijantama i prilagođava ukusima ljudi širom sveta. Od jednostavne mešavine semenki i tečnosti do savremenog proizvoda, senf je zadržao svoju osnovnu ideju – jak ukus i jednostavan sastav.

Autor: D.Bošković