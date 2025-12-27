Ako ovo pijete za vreme praznika stomak će ostati ravan: Jedna čaša dnevno je dovoljna, sprema se za 2 minuta

Kada se govori o skidanju viška kilograma, pažnja je često usmerena isključivo na zabrane i odricanja. Međutim, mnogo važnije od onoga što izbacujemo iz ishrane jeste ono što svakodnevno unosimo u organizam. Pravilno izabrane namirnice mogu da podstaknu metabolizam, olakšaju varenje i doprinesu prirodnom sagorevanju masnih naslaga.

Dok smo u periodu novogodišnjih praznika, teško je voditi računa o tome šta sve pojedemo. Naročito kad na red dođu ruska salata, pečenje ili roštilj. No, sa ograničenim porcijama i ovim napitkom, lakše ćete pregurati ovaj kalorični period.

Među najčešće preporučivanim kombinacijama za zdraviji način mršavljenja izdvajaju se dve jednostavne namirnice koje zajedno mogu da se pretvore u lagan, ali koristan napitak.

Ovaj napitak sastoji se od lako dostupnih namirnica koje mnogi već imaju u kuhinji:

Sastojci:

1 kašika mlevenog lanenog semena

1/2 šolje jogurta

Kako se priprema i kada se konzumira

Priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena. Mleveno laneno seme dodaje se u jogurt, dobro se promeša i napitak je spreman za konzumaciju.

Preporučuje se da se pije oko 30 minuta pre obroka, kako bi se organizam pripremio za varenje i smanjio osećaj gladi. Mnogi biraju i dodatnu dozu uveče, otprilike pola sata pre spavanja.

Napitak se obično koristi u kontinuitetu do tri nedelje, nakon čega je preporučljivo napraviti pauzu od najmanje sedam dana pre eventualnog nastavka.

Laneno seme poznato je po visokom sadržaju vlakana, koja pomažu rad digestivnog sistema, podstiču izbacivanje viška tečnosti iz organizma i produžavaju osećaj sitosti. Upravo zahvaljujući tome, tokom dana se često unosi manja količina hrane.

Jogurt, s druge strane, sadrži korisne probiotičke kulture koje doprinose ravnoteži crevne flore, olakšavaju varenje i smanjuju nadutost. Dobra probava i zdrav digestivni sistem često su važan saveznik u procesu regulisanja telesne težine.

Autor: D.Bošković