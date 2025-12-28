Eksperti za karijeru otkrivaju šta nikada ne smete reći dok razgovarate sa šefom

Ako razmišljate o promeni posla ili ciljate na unapređenje u novoj godini, svaki sastanak sa vašim šefom može biti prilika koja definiše karijeru. Redit, LinkedIn i Instagram već dele savete o tome kako mudro upravljati samorefleksijom i ostaviti dobar utisak. Nedavno je Lisa Viljegas, stručnjak za karijernu strategiju i komunikacije, podelila jednostavan, ali ključan savet: kako odgovoriti na pitanje koje često deluje bezopasno, ali zapravo može oblikovati vašu profesionalnu reputaciju.

U svom Instagram videu, koji je dobio preko 1.000 lajkova, Lisa upozorava na pitanje koje menadžeri često postavljaju tokom sastanaka jedan na jedan: „Na čemu mislite da treba da radite?“

Iako zvuči kao ležeran razgovor ili pokušaj samoprocene, ovo je zapravo pitanje evaluacije. „Menadžeri se ne sećaju svakog detalja vašeg učinka. Oni se sećaju obrazaca“, objašnjava Liza. „Ako kažete: 'Moram biti samopouzdanija', ono čega se sećaju je: ona nema samopouzdanja.“

Kako ostaviti snažan utisak

Umesto da se fokusirate na svoje nedostatke, Liza predlaže da svoj rast usmerite na veštine i konkretne akcije. Na primer, umesto da kažete: „Moram više da pričam“, recite: „Poboljšavam način na koji ranije u diskusijama iznosim preporuke.“

Umesto „Mučim se sa prisustvom menadžera“, recite „Fokusirana sam na komunikaciju na nivou donošenja odluka kako se obim povećava.“ Na taj način, iskrenost ostaje, ali signal koji šaljete svom menadžeru je potpuno drugačiji, usmeren na kompetencije, a ne na nedostatke.

Lisa ističe da intervjui i razgovori sa menadžerima ne prestaju nakon što ste zaposleni. „Ne dozvolite da vas ono što deluje kao ležeran razgovor spreči da dobijete unapređenje“, kaže ona. Njeni pratioci su oduševljeni savetom – jedna osoba je komentarisala:



„Ovo preoblikovanje menja način na koji se samorefleksija doživljava na poslu.“ Drugi dodaje: „Samorefleksija i kontrola nad onim što možete kontrolisati su pravi podsticaj, a uz dobar stav, dovode vas tamo gde treba da idete!“

Autor: D.Bošković