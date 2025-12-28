Dečak (7) poslao humanitarni novogodišnji paketić nepoznatoj devojčici sa Filipina - 11 godina kasnije upoznali su se preko Fejsbuka: Ubrzo je usledila prava filmska priča (FOTO+VIDEO)

Kada je 2000. godine, tada sedmogodišnji Tajrel Volf iz Ajdaha u Americi pre 25 godina, božićni paketić nepoznatoj devojčici sa Filipina u sklopu humanitarne akcije "Božićno dete", verovatno nije ni slutio da će taj mali gest kasnije promeniti život i njemu i njoj.

Poklon je za njega, tada malog dečaka, bio jednostavan - igračke, školski pribor i njegova fotografija u kaubojskoj odeći. A nakon što ga je poslao preko crkve, više mu nije padao na pamet. Ipak, za Džoanu Marčan, poklon je imao ogroman značaj. Bio je dovoljno poseban da pamti Tajrela godinama kasnije i probudi radoznalost da sazna šta se desilo sa dečakom iz Ajdaha.

Zahtev na Fejsbuku čekao više od dve godine

Prošlo je gotovo deceniju pre nego što je Tajrel 2009. godine dobio zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku od mlade žene po imenu Džoana. Prvi put je ignorisao zahtev, ali dve godine kasnije, kada je Džoana poslala novi, Tajrel je odlučio da prihvati.

Džoana mu je objasnila da joj je paketić pun poklona poslat pre više od deset godina mnogo značio i da želi da se poveže sa njim. Ispostavilo se da je i ranije pokušala da mu pošalje zahvalnicu, ali je pismo bilo izgubljeno u putu.

Prvi susret

Malo po malo, njihovo dopisivanje je preraslo u razgovore, a razgovori u prijateljstvo. Tada je Tajrel, nakon što je diplomirao srednju školu u maju 2013. godine i sakupio dovoljno novca radeći za oca, kupio kartu za Kezon Siti kako bi otputovao kod Džoane, gde je proveo deset dana sa njenom porodicom i sa njom.



"Znao sam da preuzimam veliki rizik. Nikada ranije nisam putovao sam, a kamoli u stranu zemlju, i sastajao sam se sa ljudima koje nisam poznavao", priseća se Tajrel.

"Odmah sam znao da je to to"

Kada je konačno video Džoanu, osećaj je bio "neobičan i intenzivan".

"Morao sam nekoliko puta da sebe udaram po ruci jer sam mislio da sanjam. Odmah sam se zaljubio, znao sam da je to to", priznaje Tajrel.

Iskustvo života u Džoaninoj porodici otvorilo je Tajrelu oči. Svih osam članova porodice spavalo je na podu male kuće, što mu je pružilo drugačiji pogled na život i zahvalnost za sopstvenu situaciju.



Nakon 10 dana, Tajler je morao da spakuje kofere i krene nazad, ali, kako kaže, njihova veza je nastavila da jača i nakon povratka Tajrela u SAD. Par je održavao stalnu komunikaciju preko Fejsbuka i Skajpa, sve dok Tajrel nije ponovo otputovao na Filipine u novembru iste godine i ostao mesec dana.

Tokom druge posete je zaprosio

Tajrel je u tom periodu odlučio i da stane na "ludi kamen". Već tokom druge posete je zatražio Džoaninu ruku od njenog oca - koji se u početku dvoumio. Ipak, nakon perioda čekanja i dodatnog ubeđivanja od strane Tajrelovog oca, par se verio, a 5. oktobra 2014. godine venčali su se na ranču porodice Volf u Ajdahu.



Zbog Tajrelove sposobnosti da izdržava porodicu, odlučili su da žive stalno u Americi, u Midveju.



Danas par ima tri deteta i svake praznične sezone pakuju paketić za humanitarnu akciju "Božićno dete", dodajući poruku koja priča njihovu priču i pokazuje ljubav i zahvalnost koja ih je spojila.

Autor: D.Bošković