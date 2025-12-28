AKTUELNO

Za ovog psa su svi mislili da je slep jer nije reagovao na okolinu: A onda je pregled kod veterinara pokazao nešto URNEBESNO (VIDEO)

Izvor: Blic, Foto: TikTok.com ||

Šestogodišnji pas Don Luis živi je dokaz da se ponekad jednostavno treba fokusirati na sebe. Ovaj smireni pas postao je viralan nakon što je Fondacija Santas Patitas, azil za životinje iz Čilea, podelila njegovu priču na društvenim mrežama.

Sve je počelo kada je tim azila postao zabrinut zbog jednog od svojih pasa, smirenog i staloženog Don Luisa. Nije reagovao ni na igračke, ni na ljude, ni na pokrete, pa su zaposleni počeli da sumnjaju da je možda slep.

Vid je bio savršen

Zakazali su pregled kod veterinara kako bi dobili odgovore. Ono što nisu očekivali je da Don Luis nije slep, već je zapravo ignorisao sve oko sebe.

Dok ga je veterinar pregledao, Don Luis je brzo pokazao da savršeno vidi.

Video sa pregleda prikazuje kako reaguje na pokrete - samo kada on to želi. Taj simpatičan i smešan trenutak odmah je postao viralan.

Na društvenim mrežama, ljudi su bili oduševljeni. Komentari su stizali u velikom broju

@fundacionsantaspatitas

Si pudiera hablar, nos diría que no nos debe nada, porque nunca nos pidió rescatarlo de la calle. ** no es sordo, no tiene demencia senil, tiene 4 años, sólo que es de alma vieja y mal carácter #perros #adoptanocompres #donluisantonio

♬ Alone Again (Naturally) - Gilbert O'Sullivan


"Totalno raspoloženje", "Ja ponedeljkom", "Ispravno postavljanje granica", glasili su samo neki od komentara.

U samo nekoliko dana, Don Luis je od smirenog psa iz azila postao prepoznatljiv, četvoronožni simbol nezavisnosti.


I dalje traži svoj dom

Uprkos internet slavi, Don Luis i dalje traži svoj zauvek dom. Prema timu Santas Patitasa, zdrav je, nežan, stabilna ličnost, nezavisan i uživa u svom prostoru.

"On je pas koji će vas voleti tiho... Samo želi nekoga ko poštuje njegov stil" podelili su iz azila.

Autor: D.Bošković

