Strašno proročanstvo Baba Vange se ostvaruje u narednim danima?! Poslednji trenuci 2025. će promeniti čovečanstvo iz korena

Proročanstvo slepe bugarske proročice Babe Vange o navodnom kontaktu čovečanstva sa vanzemaljcima tokom 2025. godine ponovo je u centru pažnje. Kalendarska godina bliži se kraju, a misteriozni "globalno televizovani događaj“ iz njenih vizija još se nije dogodio.

Slepa vidovnjakinja Baba Vanga, koja je preminula 1996. godine, postala je kultna figura među ljubiteljima teorija zavere nakon što su neka njena proročanstva naknadno protumačena kao „ispunjena“. Sada se u fokusu nalazi njeno proročanstvo za 2025. godinu, prema kojem bi ljudi trebalo da stupe u kontakt sa vanzemaljskim životom.

Misteriozni događaj i „novo svetlo na nebu“

Prema tumačenjima njenih sledbenika, Baba Vanga je navodno govorila o pojavi NLO-a, koji bi se manifestovao kao „novo svetlo na nebu“ iznad nekog velikog, globalno praćenog događaja. Taj susret, kako se tvrdi, ne bi doneo strah, već odgovore za čovečanstvo.

Kako se godina bliži kraju, broj potencijalnih događaja sveo se na svega nekoliko opcija – prvenstveno na Africa Cup of Nations, koji traje do 18. januara 2026. godine i prati ga oko dve milijarde gledalaca u više od 180 zemalja, kao i na globalne televizijske prenose dočeka Nove godine, koje gledaju milioni ljudi širom sveta.

Bez pisanih zapisa i uz mnogo sporova

Baba Vanga iza sebe nije ostavila pisane zapise. Većina njenih proročanstava preneta je usmeno, uglavnom preko njene sestričine Krasimire Stojanove i drugih sledbenika, koji su njene navodne vizije zapisivali nakon njene smrti. Upravo zbog toga često su optuživani za proizvoljna tumačenja i prilagođavanje njenih reči aktuelnim događajima.

Iako se danas spekuliše da se proročanstvo odnosi na neki veliki sportski događaj, nikada nije postojao dokaz da je Baba Vanga konkretno govorila o sportskim manifestacijama poput Superboula, Svetske serije u bejzbolu ili ceremonije otvaranja Svetskog prvenstva u fudbalu.

Promašaji i nove teorije

Poslednji „propali pokušaj“ ispunjenja proročanstva dogodio se 5. decembra, kada su korisnici društvenih mreža spekulisali da bi žreb za Svetsko prvenstvo, koji je pratilo više milijardi ljudi, mogao da bude taj događaj. Kako se to nije dogodilo, još jedna prilika je propuštena pre ulaska u 2026. godinu.

Pojedini vernici tvrde da se proročanstvo već ostvarilo prolaskom misterioznog međuzvezdanog objekta 3I/ATLAS, koji je 19. decembra prošao pored Zemlje. Međutim, NASA i drugi astronomi zaključili su da je reč o beživotnoj kometi, iako deo javnosti, pa čak i pojedini naučnici, i dalje veruju da bi moglo biti reči o vanzemaljskoj letelici.

Kao alternativna objašnjenja pominjani su i meteorski pljuskovi, polarna svetlost, kao i očekivana supernova T Coronae Borealis, udaljena oko 3.000 svetlosnih godina, koja bi mogla biti vidljiva sa Zemlje.

Slavna proročanstva i veliki promašaji

Ugled Babe Vange često se poredi sa reputacijom Nostradamus. Pristalice joj pripisuju predviđanje potonuća ruske podmornice Kursk 2000. godine, terorističkih napada 11. septembra u SAD, cunamija u Indijskom okeanu 2004. godine, izbora Barack Obama za predsednika 2008. i pojave terorističke organizacije Islamska država.

Takođe se navodi da je tačno predvidela i sopstvenu smrt – 11. avgusta 1996. godine, u 85. godini života.

Ipak, iza nje su ostala i brojna neispunjena proročanstva, poput tvrdnje da će od 2010. do 2016. izbiti nuklearni rat, da će Evropa biti napuštena do 2016. godine usled ratova i hemijskih napada, kao i da će tokom 2000-ih biti ubijeno više svetskih lidera.

Uprkos brojnim promašajima, interesovanje za proročanstva Babe Vange ne jenjava, a svako novo tumačenje njenih reči nastavlja da izaziva pažnju javnosti širom sveta – posebno kada se godina približava kraju, a „novo svetlo na nebu“ se još nije pojavilo.

