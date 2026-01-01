Stavite nekoliko OVIH zrna u novčanik i biće pun para: Ovaj ritual 'od dinara pravi dva', kaže staro verovanje

Prema starim narodnim verovanjima, sitne, „moćne“ žitarice mogu da privuku bogatstvo. Kaže se da je dovoljno da u novčanik ubacite nekoliko zrna pirinča i on će ubrzo biti pun para.

Narod oduvek veruje da upravo male stvari donose najveću sreću. Baš zato se pirinač smatra simbolom obilja, rasta i plodnosti – pa se veruje da, kada ga nosite u novčaniku, on priziva stalni priliv novca.

Zašto ljudi stavljaju pirinač u novčanik?

Prema vekovnim verovanjima, novac ne privlači novac – već posebni „energetski pomagači“ koji se nose uz njega. Među najpoznatijima je lovorov list, za koji se veruje da donosi uspeh, otvara poslovne prilike i štiti od gubitaka.

Još jedan neočekivani talisman jeste upravo pirinač. Nekoliko suvih, celih zrna stavi se u skriveni džep novčanika i, prema tradiciji, simbolizuje neprestani rast i umnožavanje. Kao što jedno zrno daje mnoštvo klasova, tako bi – veruje se – i vaše finansije trebalo stalno da se povećavaju.

Ritual jednostavan, simbolika snažna

Cilj ovog rituala nije magija, već privlačenje energije obilja i stabilnosti. U narodnim običajima pirinač je oduvek bio znak napretka i imetka koji se ne smanjuje.

Zato se veruje da, kada stavite nekoliko zrna u novčanik, prizivate stalni tok novca i finansijski prosperitet.

Autor: Marija Radić