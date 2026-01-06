ČESTITKE ZA BADNJE JUTRO, BADNJI DAN I BADNJE VEČE Reči koje se šalju s verom i blagoslovom

Badnji dan u srpskoj tradiciji nosi snažnu poruku smirenja, praštanja i pripreme srca za najradosniji hrišćanski praznik – Božić. To je dan kada se dom ispunjava mirisom tamjana, slamom pod nogama i tihom molitvom, a misli se okreću porodici, precima i veri.

Upravo zato su čestitke za Badnje jutro, Badnji dan i Badnje veče više od lepih reči – one su mali blagoslovi koje šaljemo dragim ljudima. Pripremili smo izbor najlepših narodskih poruka koje možete poslati porukom, podeliti na društvenim mrežama ili izgovoriti licem u lice.

Čestitke za Badnje jutro

Svanulo je Badnje jutro, dan poseban i svet,

nek zdravlje, mir i radost ispune ceo svet.

Srećno Badnje jutro, nek te Bog čuva i prati!

Dok zora tiho rudi, a badnjak se traži,

nek ti se svaka želja u srcu ostvari.

Srećno Badnje jutro i blagoslovljen dan!

Porani jutros s osmehom, kao što običaj kaže,

ko rano ustane – sreća mu se lakše snađe.

Srećno Badnje jutro domaćine!

Čestitke za Badnji dan

Neka ti današnji Badnji dan donese mir u duši,

zdravlje u domu i ljubav među svojima.

Srećan Badnji dan!

Dok badnjak čeka veče, a vera tiho traje,

nek Bog tvoj dom sačuva od svake nevolje i straje.

Srećan ti Badnji dan!

Praštaj danas, voli više,

nek ti srce rado diše.

Srećan i blagosloven Badnji dan!

Čestitke za Badnje veče

Kad se badnjak unese i slama po kući prospe,

nek se radost i blagostanje u dom tvoj dosele.

Srećno Badnje veče!

Dok badnjak gori, a tišina vlada,

nek ti Bog podari više nego što se nadaš.

Srećno i blagosloveno Badnje veče!

Neka ovo sveto veče donese mir svakom srcu,

a sutrašnji Božić radost celom domu.

Hristos se rodi – srećno Badnje veče!

Autor: A.A.