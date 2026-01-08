AKTUELNO

Extra

Ove slavske poklone odmah treba baciti: Naše bake su verovale da izazivaju nesreću i porodične svađe

Izvor: Pink.rs/Najžena, Foto: Pixabay.com ||

Naše bake su verovale da loša energija može da se prenese i preko poklona.

Prema starom narodnom verovanju, negativnu energiju u dom mogu uneti članovi porodice, gosti, ali i pokloni koji stižu od zlonamernih ili ljubomornih osoba.

Koje poklone treba odmah ukloniti iz kuće

Ako prilikom primanja poklona za slavu ili drugu svečanu priliku, osetite nelagodu, nervozu, znojenje ili ubrzan rad srca, trebalo bi da ga odmah uklonite iz svog doma.

Starije generacije veruju da poklon od osobe loših namera može izazvati:

- porodične nesuglasice i svađe

- nevolje i nesreću

- bolesti i probleme u kući

Najbolje je da takav predmet bacite u kontejner ili ga simbolično spalite.

Pratite svoj osećaj prilikom primanja poklona

Predmeti, kao i odeća, mogu da “upijaju” energiju osobe koja ih daje. Zato je važno da budete pažljivi kada primate poklone za slavu ili bilo koju drugu priliku. Ako poklon ne donosi radost ili izaziva neprijatan osećaj, udaljite ga iz kuće odmah. Nemojte ga stavljati na tavan, u ostavu ili podrum.

Vaša intuicija je najpouzdaniji vodič. Ako osećate da nešto nije u redu, poslušajte svoj instinkt i oslobodite se predmeta koji unosi negativnu energiju.

pročitajte još

Ove greške ugrožavaju bezbednost u vožnji: Svaki vozač treba da ispoštuje određene korake zimi

Autor: Marija Radić

#Nesreća

#Poklon

#bacanje

#slavski poklon

#verovanja

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Ovo je recept za prhke, slasne gurabije koje se tope pri svakom zalogaju: Naše bake su ih pravile baš ovako

Lifestyle

Ovako su ga od davnina spremale naše bake: Najbolji posni pasulj

Dom, Lepota i Moda

Bake i deke često prave veliku grešku kada čuvaju unuke: Evo kako izbeći svađe i sukobe

Društvo

UMESTO KAZNE, USLEDILA PRIČA O KOJOJ PRIČA CELA SRBIJA! Komunalne policajce raznežila priča bake koja živi sama sa unukom u Novom Pazaru: Odmah zasuka

Dom, Lepota i Moda

5 STVARI MNOGI IMAJU U KUĆI, A NE ZNAJU DA SU MAGNET ZA NESREĆU: Odmah ih izbacite i prizovite sreću i blagostanje!

Društvo

KAŽU DA SE POKLONIMA U ZUBE NE GLEDA, ALI... Darove od ovih ljudi treba odmah baciti ili još bolje spaliti!