Teško vam je da progutate tabletu?! Doktor otkrio trik koji će vam to olakšati

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Ako imate problema s konzumiranjem lekova jer vam je teško da progutate tabletu, niste jedini. Mnogi se muče s tim, a neki posežu i za trikovima, poput lomljenja tableta ili njihovog mrvljenja.

Međutim, budući da to nije uvek pametno raditi jer može da se promeni delovanje leka ili da se ošteti želudac, treba pronaći druge trikove koji će pomoći da lakše uzmete lek. Jedan takav podelio je lekar Hose Manuel Felises na svom Instagram profilu.

Razlikuje kapsule i tablete

Ključ, objašnjava dr Felises, leži u nečemu na šta retko obraćamo pažnju - obliku leka. Kapsule i tablete ne ponašaju se isto kada dođu u dodir s vodom, pa ni ne bi trebalo da ih gutamo na isti način. Kapsule su lagane i imaju tendenciju plutanja, što znači da će se, ako zabacimo glavu unazad, udaljiti od jednjaka i otežati prolazak, navodi dr Felises. Umesto toga, savetuje da lagano nagnete glavu prema napred jer se tada kapsula, zajedno s tečnošću, prirodnije usmerava prema grlu.

Kod tableta je situacija potpuno suprotna, kaže on. One su teže, ne plutaju i lako mogu da se zalepe za jezik ili nepce. Ako u tom trenutku nagnemo glavu prema napred, voda ih neće povući prema jednjaku, nego će se gutanje dodatno zakomplikovati. Zato je kod tableta preporučljivo lagano zabaciti glavu unazad kako bi im tečnost pomogla da lakše skliznu niz grlo.

Autor: Marija Radić

