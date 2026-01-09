ŽENSKI KAPRIC KOJI JE PROMENIO ISTORIJU: Zašto je Napoleonova sestra prva stavila sat na ruku i kako izgleda model od 55 MILIONA DOLARA?

Dok su muškarci tog vremena nosili teške satove skrivene u džepovima prsluka, kraljica Karolina Bonaparta je odlučila da šokira dvor i prva stavi sat na zglob. Od tog kraljevskog skandala do danas, sat je postao najmoćniji ženski modni detalj.

Danas su ženski satovi simbol stila, ali njihova istorija počinje pravom revolucijom koju je pokrenula niko drugi do Karolina Bonaparta. Ova Napoleonova sestra bila je prava "influenserka" svog doba. Njena narudžbina čuvenom sajdžiji Bregeu 1810. godine bila je skandalozna – tražila je sat koji se vidi, koji sija i koji je utkan u narukvicu od zlata i vlasi ljudske kose. Dok su se gospoda mučila sa lancima i satovima koji ispadaju iz džepova, ona je jednim gracioznim pokretom ruke znala tačno vreme.

Čisto ludilo: Najskuplji sat na svetu košta kao 50 luksuznih vila

Ako mislite da je Karolinina zlatna narukvica bila luksuz, sačekajte da čujete za Graff Diamonds Hallucination. Ovo nije samo sat, ovo je najskuplji komad vremena na planeti koji košta neverovatnih 55 miliona dolara! Optočen je sa više od 110 karata ekstremno retkih dijamanata u boji. To je sat koji se ne nosi da bi se videlo vreme, već da bi se pokazala moć, baš kao što su to nekada radile kraljice kroz istoriju.

Mračne tajne i "skriveni" satovi iz visokog društva

Pedesetih godina prošlog veka, bonton je bio surov: smatralo se nepristojnim da žena gleda na sat tokom večere, jer bi to značilo da joj je dosadno. Zato su draguljari izmislili "tajne satove". Izgledali su kao masivne narukvice sa krupnim dragim kamenjem, ali bi se na pritisak skrivene opruge safir ili smaragd podigao, otkrivajući sitne kazaljke. Žene su tako mogle diskretno da provere koliko je sati dok su se smeškale sagovorniku.

Od kraljevskog dvora do pametne tehnologije

Danas, sat na ženskoj ruci više ne mora da se krije. Moderne žene ga nose kao dokaz stila i efikasnosti, a pametni satovi i savremeni ženski satovi postali su nezaobilazan deo svakodnevice. Od Napoleonove sestre do današnjih biznis liderki, poruka je ostala ista: sat na ruci nije tu samo da meri minute, već da pokaže da vaše vreme nema cenu.

Autor: Dalibor Stankov