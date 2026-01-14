Tito je proputovao ceo svet, a ovaj srpski grad je zaobilazio u širokom luku: Priča se da je OVO razlog

Za 35 godina koliko je proveo na čelu SFRJ, Josip Broz Tito je u Čačku bio sedam puta, ali uvek u prolazu. Nikada nije grad posetio zvanično.

Urbana legenda koja kruži čačanskim krajem kaže da su bivši politički lideri Srbije iz nekog razloga zaobilazili Čačak u širom luku.

Zabeleženo je da ga je kralj Aleksandar Karađorđević posetio samo jednom i to zbog sahrane vojvode Stepe Stepanovića. Takođe, zanimljivo je da ga je Tito zaobilazio u širokom luku.

Doživotni predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito poznat je po svojim svetskim turnejama, upoznavanju dalekih kultura, ali i dobrom saradnjom sa njima. Na svom brodu oplovio je ceo svet, a ipak Čačak je zaobilazio.

Za trideset pet godina vladavine, Tito je u Čačku bio sedam puta, ali uvek u prolazu. Često je putovao u Užice - Titovo Užice.

Zašto je izbegavao Čačak?

Istoričari navode da doživotnom predsedniku Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije mišljenje o Čačku nije mogla da promeni ni činjenica da su ga na ulici dočekivali razdragani ljudi, koji su se radovali njegovom dolasku, a koji nikad nije bio planski. Tito očigledno nikad nije imao želju da poseti ovaj grad.

Nije ga privukla ni velika želja Čačana da ga ugoste, iako je tokom svakog putovanja i prolaska kroz ovaj grad dočekan srdačno. Čačani su u Titovim očima uvek ostali – četnici, pretpostavlja se da je to zbog blizine Ravnoj Gori i pesme “Na planini, na Jelici”. Naravno, ovi podaci nikada nisu zvanično potvrđeni od strane Tita ili njegovog kabineta, te su ostali samo na nivou pretpostavki dobro upućenih istoričara.

Zanimljivo je da su u policijskim izveštajima kraljevine Jugoslavije iz 1940. ovaj grad ocenili kao ozloglašeno “komunističko leglo” u Zapadnoj Srbiji.

U ovom gradu su rođeni čuveni borci i komunisti koje je Tito uvažavao, poput - Filipa Filipovića, Koste Novakovića, Dragiše Mišovića, Milke i Miloša Minića, kao i mnogi drugi…

Stariji Čačani još uvek pričaju da su svaki put pre dolaska predsednika SFRJ ljudi označeni kao protivnici režima hapšeni preventivno i po nedelju dana ranije, a da je etiketu “buntovničkog grada” i mesta za izbegavanje zapečatila situacija kada je za vreme druge posete Tita Čačku, baš tokom njegovog govora, nestalo struje.

Autor: Marija Radić