AKO IZGOVORITE OVO SUTRA, CELA GODINA ĆE BITI LOŠA: Praznik koji šalje veliku opomenu, EVO najvažnijih običaja

Srpska pravoslavna crkva i vernici 15. januara obeležavaju praznik posvećen Prepodobnom Serafimu Sarovskom, jednom od najpoštovanijih svetitelja pravoslavlja.

Ovaj dan u narodu prati posebna tišina, molitva i verovanje da se upravo tada najlakše pronalazi unutrašnji mir, zdravlje i duševna ravnoteža.

Prepodobni Serafim Sarovski ostao je upamćen ne samo kao veliki podvižnik i čudotvorac, već i kao svetitelj čije su reči i danas snažan oslonac svima koji tragaju za smirenjem i verom.

Svetitelj koji je živeo u prirodi i miru

Prepodobni Serafim Sarovski bio je ruski monah koji je najveći deo života proveo u šumi, u potpunoj tišini i molitvi, okružen prirodom i životinjama. Predanje kaže da je dostigao takav stepen duševnog mira da su mu i divlje životinje prilazile bez straha, a posebno se pominje priča o medvedu koji mu se umiljavao.

Darovi koje je, prema verovanju, dobio od Boga - prozorljivost, isceliteljske moći i čudotvorstvo - učinili su ga jednim od najposećenijih duhovnika svog vremena. Ljudi su mu dolazili po savet, utehu, blagoslov i lek za dušu i telo, a govorilo se da je dnevno primao i do dve hiljade vernika.

Smirenost kao najveća vrlina

Iako su ga ljudi slavili i poštovali, Serafim Sarovski je sebe nazivao "ubogi Serafim", naglašavajući smernost kao temelj svake vere. Na pitanje šta je cilj ljudskog života, odgovarao je jednostavno i jasno: "Vraćanje u naručje Oca Nebeskog."

Preminuo je 14. januara 1833. godine, klečeći u molitvi, pred ikonom Presvete Bogorodice "Umilenje", sa krstom oko vrata i prekrštenim rukama na grudima - kako je i živeo, u potpunoj predanosti Bogu.

Narodna verovanja i običaji na dan Svetog Serafima

U narodu se veruje da je praznik Prepodobnog Serafima Sarovskog dan kada treba svesno usporiti, izbegavati svađe, teške reči i nagle odluke. Smatra se da ono što tog dana izgovorimo i pomislimo ima poseban uticaj na naredni period. Dakle, ako loše govorimo o nekome i nečemu i potrošimo deo "nas" na negativne misli i reči, veruje se da ćemo godinu provesti u takvim mislima i rečima.

Prema običajima:

- Dan je posvećen molitvi za mir u kući i zdravlje ukućana

- Ne započinju se veliki i rizični poslovi

- Preporučuje se tišina, povučenost i boravak u molitvenom raspoloženju

- Veruje se da je posebno blagotvorno oprostiti se sa nekim sa kim smo u zavadi

Stari su govorili da se na ovaj dan "čisti srce", jer Sveti Serafim pomaže svima koji iskreno traže unutrašnji mir.

Reči Svetog Serafima koje se izgovaraju za mir i zdravlje

Veruje se da na današnji dan treba pročitati ili izgovoriti njegove pouke, jer donose smirenje i štite od loših misli i nesreće.

Njegove reči o miru i danas se smatraju duhovnim lekom:

"Ništa na svetu nije bolje od mira u Hristu."

"Mir duševni je blago koje čoveka približava Bogu."

"Na sve načine treba da se trudimo da sačuvamo mir duše i da se ne uznemiravamo zbog uvreda koje nam drugi nanose."

Posebno se veruje da izgovaranje molitve za mir na ovaj praznik donosi spokoj porodici i štiti od bolesti tokom cele godine.

Praznik Prepodobnog Serafima Sarovskog podseća da je unutrašnji mir najveća snaga čoveka. U vremenu buke, brzine i nemira, ovaj dan poziva na tišinu, molitvu i povratak sebi.

Kako je sam svetitelj govorio, mir koji nosimo u sebi ne utiče samo na nas, već se preliva i na ljude oko nas. Zato se veruje da je 15. januar idealan dan da se pomolimo, utišamo misli i zamolimo Boga za zdravlje, mir i blagoslov u domu.

Autor: Iva Besarabić