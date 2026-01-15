Pilot objasnio zašto je važno uključiti avionski režim na telefonu tokom leta: Posledice mogu biti katastrofalne

Iskusni pilot objašnjava zašto je avionski režim obavezan tokom celog leta i kako čak i mali uređaji mogu da izazovu ozbiljne probleme.

Tokom poletanja i sletanja putnici u avionu dobijaju niz poznatih uputstava: da vežu sigurnosne pojaseve, podignu roletne na prozorima i sklope stočiće. Već nakon dostizanja krstareće visine, većina tih pravila se ublažava. Ipak, jedno ostaje na snazi od početka do kraja leta - obavezno uključivanje avionskog režima na mobilnim uređajima.

Iako većina putnika to čini automatski, retko ko zapravo zna pravi razlog zbog kog se od njih traži da isključe mrežne funkcije telefona, tableta ili drugih elektronskih uređaja.

Pilot objašnjava zašto ovo nije formalnost

Dejvid Morgan, šef letačkih operacija i bezbednosti u kompaniji Air New Zealand, tokom svoje karijere imao je priliku da iz prve ruke vidi kakve posledice mogu da nastanu kada se ovo pravilo ignoriše.



"Bio sam u avionu koji je tri puta radio stvari koje nisam želeo zbog Gejm Boj-a, mobilnog telefona i laptopa", rekao je Morgan.

Njegovo iskustvo pokazuje da problem ne predstavljaju samo savremeni pametni telefoni, već i naizgled bezazleni elektronski uređaji.

Kada je Gejm Boj prekinuo radio-vezu

Jedan od najupečatljivijih primera dogodio se tokom leta Boingom 767 iz Melburna, kada je posada iznenada izgubila komunikaciju sa kontrolom leta.

"Iznenada smo izgubili sve VHF radio veze. Avion je imao tri VHF radija, ali svaki put kada bi prebacili na sledeći, ni on nije radio", prisetio se Morgan i dodao da je situacija je postala ozbiljna do te mere da je posada odlučila da proveri kabinu.

"Konačno smo došli do tačke kada sam rekao: "Bolje da proverimo kabinu i vidimo da li nešto izaziva smetnje", objasnio je.

Uzrok problema bio je Gejm Boj koji je koristio jedan od putnika.



"Čim je uređaj isključen, sva tri radija su ponovo proradila", rekao je Morgan.

Zašto je avionski režim zaista važan

Iako mnogi putnici smatraju da je zahtev za uključivanje avionskog režima puka formalnost ili pitanje bontona, stručnjaci upozoravaju da signali elektronskih uređaja mogu ometati komunikaciju aviona sa kontrolom leta. Stjuardesa iz Ujedinjenog Kraljevstva ranije je objasnila da svaki aktivan signal u kabini potencijalno može izazvati smetnje u sistemima za komunikaciju i navigaciju - rizik koji piloti ne žele da prihvate.

Zato, kada vas sledeći put zamole da prebacite telefon u avionski režim, znajte da to nije besmisleno pravilo, već jednostavna mera koja doprinosi bezbednosti svih u avionu.

Autor: D.Bošković