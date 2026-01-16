Male crvene tačke na slikama univerzuma zbunile istraživače: Napokon rešena misterija

Otkako je svemirski teleskop „Džejms Veb“ počeo da radi, crvene tačke na njegovim slikama zbunjuju istraživače širom sveta.

Sad su istraživači sa Univerziteta u Kopenhagenu objasnili ove enigmatične nalaze, otkrivajući najveće sile u univerzumu skrivene u čauri od jonizovanog gasa.

Otkad je superteleskop „Džejms Veb“ u decembru 2021. godine video prvu svetlost, otprilike 1,5 miliona kilometara od Zemlje, istraživače širom sveta zbunjuju crvene tačke među snimljenim zvezdama i galaksijama.

Takozvane "male crvene tačke" mogu se videti kad je svemir bio "samo" nekoliko stotina miliona godina star, a milijardu godina kasnije čini se da ponovo nestaju.

Neki naučnici su tvrdili da su to bile masivne galaksije, dovoljno moćne da ih „Džejms Veb“ detektuje 13 milijardi godina kasnije. Međutim, ta teorija nije se dobro slagala s vremenom koje je tim galaksijama bilo potrebno da evoluiraju nakon Velikog praska – one su došle kasnije.

Ipak, nakon dve godine kontinuirane analize slika sa crvenim tačkama, istraživači iz Instituta Nils Bor pronašli su objašnjenje u najmoćnijem fenomenu u našem univerzumu – u crnim rupama. Tako su crvene tačke omogućile uvid u način na koji su prve crne rupe u univerzumu nastale.

"Male crvene tačke su mlade crne rupe, sto puta manje masivne nego što se ranije verovalo, obavijene čaurom od gasa, koji konzumiraju da bi porasle. Ovaj proces stvara ogromnu toplotu, koja sija kroz čauru – zračenje kroz čauru daje malim crvenim tačkama njihovu specifičnu crvenu boju," kažu istraživači.

Sad postoje stotine poznatih malih crvenih tačaka, za koje sad znamo da su mlade crne rupe. Iako su to neke od najmanjih crnih rupa ikad otkrivenih, i dalje su teške do 10 miliona puta više od Sunca i imaju prečnike od deset miliona kilometara.

Crne rupe proždiru sve u svojoj blizini i rastu dok jedu. Međutim, pošto horizont događaja crnih rupa nije vrlo veliki, upadajući gas zagreva se na tako visoke temperature da sija snažno i daje više energije nego bilo koji drugi poznati proces. Ovo intenzivno zračenje uzrokuje da mnogo materije koju crna rupa konzumira bude izbačeno napolje.

"Kada gas pada ka crnoj rupi, uvija se u disk ili levak. Postaje toliko brz i toliko zbijen da proizvodi temperature od više miliona stepeni i sija vrlo jako. Međutim, crna rupa proguta samo veoma malu količinu gasa. Većina je izbačena nazad sa polova dok crna rupa rotira. Zbog toga crne rupe nazivamo 'neurednim žderačima’“, objašnjavaju naučnici.

U centru naše galaksije, Mlečnog puta, postoji supermasivna crna rupa koja je četiri miliona puta masivnija od Sunca, a isto važi i za sve druge galaksije. Međutim, crne rupe i njihova uloga u univerzumu su još obavijene misterijom.

Novo otkriće baca novo svetlo na rani razvoj crnih rupa i pruža deo odgovora na pitanje kako su, samo 700 miliona godina nakon Velikog praska, već mogle postojati supermasivne crne rupe do milijardu puta teže od Sunca.

„Otkrili smo mlade crne rupe usred skoka njihovog rasta u fazi koju ranije nismo posmatrali. Gusta čaura gasa oko njih obezbeđuje gorivo koje im je potrebno da rastu vrlo brzo", kažu istraživači.

Autor: Marija Radić