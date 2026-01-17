SUTRA JE KRSTOVDAN: Prvi dan kada se posti nakon Božića - ovo su pravila koja valja ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju zimski Krstovdan.

Krstovdan se obeležava, sutra, 18. januara i praznik je koji prethodi Bogojavljenju. Krstovdan je prvi dan nakon Božića kada se posti.

Prema predanju, prvi koji su primili hrišćansku veru i prve pouke nove vere pominju se kao katihumeni ili - oglašeni, dok je u srpskoj crkvi i narodu dan krštenja prvih hrišćana poznat kao - Zimski Krstovdan.

Praznik se vezuje za svetkovanje Bogojavljenja, praznika Krštenja Isusa Hrista, kao i za dan posvećen svetom Jovanu Krstitelju, koji ga je krstio u reci Jordanu. Praznuju se, zapravo, dva događaja, u vezi s Časnim krstom - pronalazak Časnog krsta na Golgoti i povratak iz Persije u Jerusalim.

Običaji na Krstovdan

Prema narodnim običajima u nekim delovima Srbije na Krstovdan valja da se opere sav veš i očisti kuća.

Postoji i običaj koji se odnosi na vreme, a glasi da koji vetar duva na Krstovdan, taj vetar će najčešće duvati tokom godine.

Autor: S.M.