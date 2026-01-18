Tačno u ponoć POGLEDAJTE U NEBO: Sutra slavimo Bogojavljenje, a OVIM rečima se vernici pozdravljaju

Pravoslavni vernici danas obeležavaju zimski Krstovdan, dan koji nosi poseban značaj u hrišćanskom kalendaru. Ovo je prvi dan nakon Božića kada je propisan strogi post, a ujedno predstavlja i duhovnu pripremu za jedan od najvećih hrišćanskih praznika - Bogojavljenje. Dok se dan provodi u miru i molitvi, noć koja je pred nama rezervisana je za tradiciju koja se vekovima čuva u našem narodu.

Prema narodnom predanju, u bogojavljenskoj noći se otvara nebo. Veruje se da se u tom trenutku spajaju ovozemaljski i nebeski svet, a onaj ko opazi ovaj svetlosni fenomen može tražiti ispunjenje bilo koje želje. Zbog toga veliki broj ljudi ostaje budan do kasno u noć, čekajući tačno ponoć kako bi pogledali ka nebesima.

Stari običaji nalažu da želja, kakva god da je, mora biti jasna, nedvosmislena i plemenita. Veruje se da Bog ispunjava samo one zamisli koje dolaze iz čistog srca i koje su izgovorene sa dubokom verom. Mnogi vernici ovaj trenutak dočekuju pored prozora ili u dvorištima, upućujući molitvu tiho, ali odlučno.

Bogojavljenje se slavi uvek 19. januara, uoči praznika posvećenog svetom Jovanu Krstitelju. Prema hrišćanskom učenju, na ovaj dan je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista u reci Jordan, čime je svetu objavljena tajna Svete Trojice. U trenutku krštavanja, Otac, Sin i Sveti Duh pojavili su se zajedno. Sveti Duh se u obliku svetlosnog goluba spustio na Isusovu glavu, dok se sa neba čuo glas Boga Oca koji je potvrdio da je Isus sin njegov ljubezni.

Ovaj događaj predstavlja temelj hrišćanske vere i podseća na duhovno pročišćenje kojem svaki vernik teži.

Pored običaja zamisli želje, veoma je važno znati i kako se na sutrašnji dan vernici međusobno pozdravljaju. Od ranog jutra, kada se krene u crkvu po bogojavljensku vodicu, pa sve do narednog praznika, koristi se poseban pozdrav.

Kada vidite nekoga, umesto uobičajenog pozdrava, treba reći reči "Bog se javi", na šta se odgovara sa "Vaistinu se javi". Ovim pozdravom se slavi javljanje Boga i podseća na veliku tajnu krštenja na Jordanu. Veruje se da ovaj pozdrav unosi blagoslov u svaki dom i među sve ljude koji ga razmenjuju.

Sutra će se u hramovima širom zemlje osveštati voda, za koju se veruje da ima isceliteljske moći i koja se tokom cele godine čuva u domovima kao zaštita i lek.

