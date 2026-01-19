Vernici sutra slave Svetog Jovana: Žene ne bi trebalo da rade jednu stvar, a OVAJ OBIČAJ se mora ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u utorak 20. januara obeležavaju Svetog Jovana, jednu od najčešćih slava u našoj zemlji. Kada je reč o ovom svecu i krsnoj slavi, postoje neka verovanja i običaji koja bi trebalo ispoštovati.

Ko je bio Sveti Jovan?

Sveti Jovan se ubraja u Sveta tri jerarha, a nadimak Zlatousti dobio je zbog svojih retoričkih sposobnosti.

Godine 397. izabran je za episkopa carigradskog, posle čega ulazi u sukob sa Evtropijem, ministrom dvora cara Arkadija, i sa caricom Evdoksijom, jer je predlagao potpunu reformu načina života, kako u crkvi tako i na carskom dvoru. Zbačen je sa prestola 402. godine, a carica Evdoksija ga progoni u Kukuz, gde je umro 407. godine. Odatle piše najveći deo pisama, među kojima i onih sedamnaest Pisama Olimpjadi.

Njegove svete mošti su krstaši 1204. odneli iz Carigrada u Rim (Vatikan), gde su počivale sve dok 2004. dogovorom nisu ponovo vraćene u Carigrad (Istanbul).

Običaji za Svetog Jovana

Sveti Jovan se smatra jednim od najučenijih svetitelja, pa se veruje da na današnji dan valja uzeti neku knjigu i iz nje pročitati makar deo. U nekim krajevima Srbije još se veruje da na današnji dan žene ne treba u ruke da uzimaju vunicu, konac ili igle.

Autor: S.M.