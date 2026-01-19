AKTUELNO

Extra

Vernici sutra slave Svetog Jovana: Žene ne bi trebalo da rade jednu stvar, a OVAJ OBIČAJ se mora ispoštovati

Izvor: Pink.rs/Ona.rs, Foto: Printscreen ||

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u utorak 20. januara obeležavaju Svetog Jovana, jednu od najčešćih slava u našoj zemlji. Kada je reč o ovom svecu i krsnoj slavi, postoje neka verovanja i običaji koja bi trebalo ispoštovati.

Ko je bio Sveti Jovan?

Sveti Jovan se ubraja u Sveta tri jerarha, a nadimak Zlatousti dobio je zbog svojih retoričkih sposobnosti.

Godine 397. izabran je za episkopa carigradskog, posle čega ulazi u sukob sa Evtropijem, ministrom dvora cara Arkadija, i sa caricom Evdoksijom, jer je predlagao potpunu reformu načina života, kako u crkvi tako i na carskom dvoru. Zbačen je sa prestola 402. godine, a carica Evdoksija ga progoni u Kukuz, gde je umro 407. godine. Odatle piše najveći deo pisama, među kojima i onih sedamnaest Pisama Olimpjadi.

Njegove svete mošti su krstaši 1204. odneli iz Carigrada u Rim (Vatikan), gde su počivale sve dok 2004. dogovorom nisu ponovo vraćene u Carigrad (Istanbul).

Običaji za Svetog Jovana

Sveti Jovan se smatra jednim od najučenijih svetitelja, pa se veruje da na današnji dan valja uzeti neku knjigu i iz nje pročitati makar deo. U nekim krajevima Srbije još se veruje da na današnji dan žene ne treba u ruke da uzimaju vunicu, konac ili igle.

Autor: S.M.

#Običaj

#Praznik

#sveti jovan

#vernici

#verovanje

#žene

POVEZANE VESTI

Extra

Vernici slave prenos moštiju Svetog Jovana Zlatoustog: Evo koji običaj bi svako trebao da ispoštuje

Extra

Vernici sutra slave važan praznik: Jedan običaj je OBAVEZNO ispoštovati

Društvo

SLAVIMO PRENOS MOŠTIJU SVETOG JOVANA ZLATOUSTOG Svaki vernik bi danas trebalo da ispoštuje jedan VAŽAN običaj! Žene, ovo ne radite

Društvo

AKO OVO NE URADITE, VERUJE SE DA ĆE VAS STIĆI KAZNA! Sutra slavimo Svetog Jovana, jednu stvar obavezno uradite ujutru

Društvo

Vernici slave sveca koji je svoju krv dao za život svog sina! Danas je praznik roditelja svetog Jovana: Ovo su običaji koje treba ispoštovati

Društvo

VERNICI SLAVE VELIKI PRAZNIK: Nikako ne uzimajte OVE PREDMETE U RUKE, a u ponoć zamislite TRI ŽELJE