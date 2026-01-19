MOŽDA VAM KOMŠIJE ŠALJU TAJNU PORUKU: Da li znate šta zapravo znači roze flamingo u dvorištu?

Ako ste mislili da je plastični roze flamingo samo modni krik iz osamdesetih ili simpatičan ukras za travnjak, možda ste u velikoj zabludi. U određenim krugovima, ova ptica je simbol za stil života o kojem se ne priča naglas.

Decenijama unazad, roze flamingo važi za nezvanični, "tajni" simbol svingerske zajednice. Iako većina ljudi ove figurice postavlja iz čiste estetike ili ljubavi prema retro stilu, u svetu zamene partnera on ima specifičnu ulogu „pozivnice“.

Kako funkcioniše ovaj "kod"?

Prema urbanim legendama koje su se ispostavile kao tačne u mnogim turističkim naseljima i kampovima širom sveta, postavljanje roze flaminga ispred kuće ili kamp-prikolice signalizira da su stanari „otvoreni za druženje“.

Naopako postavljen flamingo: Smatra se još direktnijim znakom. Ako je ptica zabodena u zemlju tako da joj je glava naniže, to je navodno znak da je zabava u toku ili da su novi partneri dobrodošli.

Simbol slobode: Izabran je jer asocira na tropski raj, opuštenost i "kič" koji ne bode oči onima koji nisu upoznati sa značenjem.

Nije samo flamingo: Ananas je novi "kralj"

Iako je flamingo klasik, poslednjih godina primat preuzima drugo tropsko obeležje – ananas. Ukoliko na krstarenju, u hotelu ili na plaži vidite osobu koja nosi odeću sa motivom ananasa koji je okrenut naopako, to je u svingerskom svetu jasan signal za prepoznavanje. Takođe, ananas na vratima hotelske sobe često služi kao "zeleno svetlo" za istomišljenike.

Da li treba da se zabrinete?

Naravno, ovo ne znači da su vaše komšije svingeri samo zato što vole baštenske ukrase. Roze flamingo je doživeo ogroman povratak u svetu dizajna enterijera i eksterijera. Danas ga možete naći na svemu – od peškira za plažu do tapeta.

Savet: Pre nego što zakucate na nečija vrata, setite se da je za većinu ljudi flamingo samo ptica, a ananas samo voće. Ipak, sledeći put kada u nekom kampu vidite čitavo jato ovih ptica ispred jedne prikolice, bar ćete znati da postoji i "druga strana priče".

Autor: Dalibor Stankov