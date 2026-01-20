ŠOK NA NEBU IZNAD SRBIJE: Nećete verovati šta je kamera zabeležila – SRBIJA OVO NE PAMTI, NAJEŽIĆETE SE! (FOTO/VIDEO)

Građani Srbije ostali su u potpunom šoku nakon što se sinoć nebo iznad naše zemlje pretvorilo u scenu iz filmova naučne fantastike! Neverovatna polarna svetlost, poznatija kao "Aurora borealis", zapalila je horizont, a prizori koji su zabeleženi ostavljaju bez daha!

Ono što ovaj fenomen čini apsolutno neverovatnim jeste činjenica da je ovaj spektakl bio vidljiv golim okom, što se na našim prostorima dešava ekstremno retko!

SRBIJA ZELENA KAO NIKADA PRE: SOLARNA BAKLJA POGODILA ZEMLJU!

Sve je počelo nakon snažne solarne baklje klase X1.9. Intenzivno izbacivanje koronalne mase pogodilo je atmosferu Zemlje, a rezultat je bio jarko zeleni luk koji na Balkanu nije viđen decenijama!

Iako se polarna svetlost obično vezuje za daleki sever, ovaj put je "kosmička energija" stigla do naših krajeva, a najspektakularniji prizori zabeleženi su na teritoriji južnog dela Banata.

NAROD U NEVERICI: "MISLILI SMO DA JE KRAJ SVETA!"

Društvene mreže su se usijale od fotografija i snimaka građana koji su u čudu posmatrali zelenu svetlost. Mnogi su u prvi mah bili uplašeni, ne znajući o čemu se radi, dok su zaljubljenici u astronomiju pohrlili da zabeleže ovaj istorijski trenutak.

Stručnjaci kažu da je ovo bio jedan od najjačih udara solarne oluje u poslednjih nekoliko ciklusa, što je omogućilo da aurora "sklizne" ovako nisko na jug.

Autor: Dalibor Stankov