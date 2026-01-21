MUŠKARAC POKUŠAO DA SE UKRCA U AVION S MRTVOM SUPRUGOM! Službenici slučajno otkrili UŽAS, on za sve OKRIVIO aerodrom: Ono što je potom rekao SLEDILO sve!

Na aerodromu Tenerife Jug dogodio se bizaran incident kada je 80-godišnji muškarac pokušao da se ukrca u avion sa telom svoje preminule supruge u invalidskim kolicima, što je izazvalo šok među putnicima i osobljem

Neimenovani muškarac (80) pokušao je da se ukrca u avion sa telom svoje supruge u invalidskim kolicima na jednom španskom aerodromu.

Incident se dogodio na jugu Kanarskih ostrva, blizu aerodroma Tenerife Jug, kada se 80-godišnji stranac spremao da se ukrca u let sa svojom preminulom 78-godišnjom suprugom. Tokom pregleda prtljaga, zaposlena na aerodromu je primetila da nešto nije u redu kada je dodirnula ženu i shvatila da joj je izuzetno hladno. Nekoliko minuta kasnije, nakon provere od strane osoblja, potvrđeno je da je preminula.

Na aerodromu su aktivirani protokoli za vanredne situacije.

Kada je službenik obezbeđenja prišao ženi u invalidskim kolicima i pokušao da komunicira sa njom, otkrio je da žena ne reaguje na ono što se dešava oko nje. U tom trenutku, aktivirani su protokoli za vanredne situacije na aerodromu kako bi se utvrdilo šta se dešava i utvrdio zvanični uzrok smrti, za koju se veruje da se dogodila na licu mesta.

Do tog trenutka, niko nije primetio da je žena preminula, što je izazvalo veliku zabunu među putnicima koji su bili u čekaonici uoči ulaska u terminal za polaske kako bi se ukrcali na svoje letove.

Prema španskim novinama "La Razon", muškarac je stigao do bezbednosnog kontrolnog punkta i potom predao invalidska kolica zaposlenom na aerodromu. Kada je uhvatila stariju ženu za ruku, zaposlena je odmah primetila da joj je temperatura neobično niska, pa je proverila da li ima respiratornih problema. Potvrdivši da ne diše, odmah je obavestila svog nadređenog.

- U roku od nekoliko minuta aktiviran je protokol za vanredne situacije i brojni agenti obezbeđenja, pripadnici Civilne garde i forenzičko osoblje stigli su na lice mesta - objasnio je jedan radnik aerodroma gorepomenutim novinama.

Da li je njen muž bio svestan njene smrti?

Prema pisanju medija, kada je medicinska pomoć stigla na pistu, muškarac je izjavio da je njegova žena preminula nekoliko sati pre nego što je stigla do određenog mesta; kasnije je okrivio aerodromske objekte za ono što se dogodilo. Prema rečima svedoka, muškarac je u potpunosti sarađivao sa istragom kako bi se razjasnio incident.

Trenutno nije potvrđeno da li bi muškarac mogao da se suoči sa krivičnim prijavama za ono što se dogodilo. Očekuje se da će vlasti i zvanični kanali na aerodromu Tenerife Jug objaviti zvanični izveštaj o incidentu. Štaviše, nije otkriveno odredište na koje su muškarac i njegova žena putovali nekoliko minuta pre nego što je tragična vest potvrđena.

Autor: S.M.