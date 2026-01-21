SAVET ZA UŠTEDU: Ako ovako podesite bojler zimi smanjićete potrošnju struje

Zimi računi skaču, a mnogi ne shvataju da se veliki deo potrošnje krije u jednoj "tihom potrošaču" u kupatilu - bojleru. Deluje bezazleno, radi u pozadini, ali ako je pogrešno podešen, može da podigne račun za struju više nego što očekujete. Dobra vest je da uz nekoliko jednostavnih podešavanja možete da uštedite, a da vam i dalje ne fali tople vode.

Prva stvar koju većina ljudi radi pogrešno je držanje bojlera na previše visokoj temperaturi. Mnogi ga "po navici" drže skoro na maksimumu, misleći da je tako najbolje. U praksi, to znači da bojler stalno dogreva vodu, troši više struje i pravi veći toplotni gubitak. Za većinu domaćinstava sasvim je dovoljno podešavanje oko sredine, najčešće u zoni 50–60 stepeni. Voda je dovoljno topla za tuširanje i pranje, ali bojler ne radi nepotrebno.

Da li bojler treba da radi non-stop

Druga važna stvar je način rada: da li bojler radi non-stop ili se uključuje po potrebi. Ako imate naviku da bojler stalno držite uključen, on tokom dana više puta "dopunjava" temperaturu jer se voda hladi, naročito zimi kada je kupatilo hladnije. Sa druge strane, potpuno gašenje i paljenje samo pred tuširanje nekima ne prija, posebno u većim porodicama. Najbolja varijanta za većinu je kompromis: uključite bojler u terminima kada vam realno treba topla voda, a van toga ga isključite ili koristite tajmer ako ga imate. Tako izbegavate da greje vodu satima dok niko nije kod kuće.

Još jedna stvar na koju ljudi često ne obraćaju pažnju je stanje bojlera. Kamenac na grejaču može ozbiljno da poveća potrošnju jer bojler mora duže da radi da bi postigao istu temperaturu. Ako vam se dešava da bojler "sporije greje", da se čuje pucketanje ili da topla voda kraće traje, moguće je da je vreme za čišćenje i servis. To nije samo pitanje uštede, već i bezbednosti.

Namestiti na maksimum ili minimum

Važno je i kako koristite toplu vodu. Zimi smo skloniji dužem tuširanju i "pojačavanju" temperature, ali upravo tu nestaje najviše energije. Ako volite da voda bude baš vrela, bojler mora da radi više, a vi posle ionako hladite mlaz mešanjem sa hladnom vodom. Mnogo je praktičnije držati bojler na razumnom nivou i po potrebi dodati malo toplije vode nego držati ga stalno na maksimumu.

Ne zaboravite ni na male navike koje prave razliku: ne ostavljajte slavinu da teče dok sapunjate ruke, koristite kraće tuširanje i uključujte bojler u vreme kada stvarno imate potrebu za toplom vodom. U praksi, ova kombinacija može da napravi vidljivu razliku na računu već posle prve zime.

Zaključak je jednostavan: bojler ne mora da bude "skriveni krivac" za velike račune. Dovoljno je da ga ne držite na maksimumu, da ga koristite pametno u određenim terminima i da ga povremeno održavate. Topla voda će ostati tu – samo će račun biti manji.

Autor: Iva Besarabić