U ovoj evropskoj zemlji papreno kažnjavaju ako pričate preglasno na telefon: Putnik dobio račun od 200 evra

Francuska dozvoljava kažnjavanje onih koji koriste uređaje i instrumente kako bi bukom ometali mir drugih u područjima koja se koriste za javni prevoz.

U Francuskoj se sve više pažnje posvećuje kontroli buke u javnom prevozu, a nedavna situacija u Nantesu pokazuje koliko ozbiljno vlasti shvataju poštovanje mira putnika.

Muškarac poznat samo kao David kažnjen je sa 200 evra jer je na železničkoj stanici razgovarao preko zvučnika na svom telefonu, što je izazvalo pažnju zaposlenih, prenosi punkufer.hr.

David je razgovarao sa sestrom koristeći zvučnik na mobitelu dok je čekao voz na stanici u Nantesu. Tada ga je zaustavila službenica francuske železnice SNCF i zamolila da smanji jačinu zvuka.

Iako je David upozoren da će dobiti kaznu od 150 evra, mislio je da je u pitanju šala, odbio je da plati, a kazna je potom povećana na 200 evra.

Trenutno angažuje advokate kako bi osporio obavezu plaćanja.

Kazne za preglasno ponašanje

Iako u Francuskoj ne postoji zakon koji direktno zabranjuje razgovor preko zvučnika na javnim mestima, postoje jasna pravila o kontroli buke.

Francuski prometni kodeks predviđa kažnjavanje onih koji koriste uređaje i instrumente kako bi bukom ometali mir drugih u prostorima javnog prevoza. Tako, na primer, i glasniji razgovor na mobilnom telefonu bez zvučnika na francuskim železnicama može dovesti do kazne od 60 evra.

U modernom svetu sve je češća pojava da ljudi glasno telefoniraju na javnim mestima ili gledaju video sadržaje bez slušalica. Pitanje je da li bi takvo ponašanje trebalo strogo zabraniti i kažnjavati.

