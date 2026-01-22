AKTUELNO

Extra

Zašto su sedišta u avionu plave boje? Stručnjaci otkrivaju istinu - niko ovo nije očekivao

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Avioni skoro svih velikih avio-kompanija od "Rajan era", "Britiš ervejza" do "Amerikan ejrlansa" imaju plava sedišta, a to nije slučajno.

Ta boja, naime, psihološki pozitivno deluje na putnike.

Vodeći dizajner u oblasti avijacije Najdžel Gud, čija firma već 30 godina sarađuje sa avio-kompanijama, navodi da je njihov posao kao dizajnera da istaknu brend avio-kompanija i učine ga prepoznatljivim.

- Ipak, naša osnovna briga je da obezbedimo eneterijer koji omogućuje komfor i stvara prijatno okruženje. Poenta je u kreiranju što manje stresnog iskustva tokom putovanja, a plava boja izaziva smirenost - ističe Gud.

To potvrđuje i autorka "Vodiča za psihologiju boja" Anđela Rajt.

- Anksioznost je tokom leta vrlo česta, a plava boja ima relaksirajući i umirujući efekat. Vezuje se za pozitivne stvari kao što su poverenje, efikasnost, vedrina, svežina, pa ne čudi što su se avio-kompanije odlučile za tu boju - kaže Rajt.

Trend plavih sedišta u avionima pojavio se pre nekoliko decenija i opstao je.

Autor: A.A.

#Avion

#plava boja

#sedišta

POVEZANE VESTI

Svet

'GLEDAO JE SADRŽAJ POLA SATA, A POTOM KRENUO U TOALET I...' Putnik zatekao pilota kako gleda EKSPLICITNE SNIMKE tokom leta!

Svet

Drama na nebu zbog greške u avionima: Otkazani letovi, neki će kasniti, čak 6000 letilica mora na popravku

Lifestyle

Kad vam treba tišina više nego san: Zašto bežimo od ljudi, a ne od obaveza?

Lifestyle

Viralni trik za rezervaciju sedišta u avionu: Pokušajte da obezbedite ceo red za sebe

Beograd

Opština Palilula dodeljuje dečija auto-sedišta

Društvo

Evo 5 razloga zašto su avioni beli: 3 će vas iznenaditi