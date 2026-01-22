Dva akvarela koja se pripisuju Hitleru prodata na aukciji u Velikoj Britaniji: Stručnjaci upozorili na OVO, poznata i cena

Dva akvarela, koja se pripisuju nacističkom diktatoru Adolfu Hitleru, koje prikazuju kuću i crkvu, prodate su na aukciji u Skiptonu, u Severnom Jorkširu, za 2.300 i 2.600 funti (oko 2.650 i 3.000 evra), javlja "Parizjen".
Slike, nastale 1909. i 1910. godine, naslikane su u Beču u vreme Hitlerove mladosti, a aukcijska kuća Hačinson Skot nije ih reklamirala, prenosi Figaro.
Adolf Hitler je studirao umetnost u Beču pre nego što se početkom 1920-ih okrenuo politici, navodi list.
Stručnjaci upozoravaju da dela Hitlera teško mogu da se identifikuju zbog nedostatka preciznog kataloga i prosečnog kvaliteta radova.
« Ça choque forcément » : deux aquarelles d’Adolf Hitler vendues pour près de 5 800 euros en Angleterre— Le Parisien (@le_Parisien) 21. јануар 2026.
➡️ https://t.co/T7KeN78E5h pic.twitter.com/zdZS96cBSu
Godine 2009. dva akvarela pripisana Hitleru prodata su na aukciji u Bavarskoj za 32.000 evra.
Šest godina kasnije, kineski kupac je platio više od 100.000 evra za akvarel koji prikazuje dvorac Nojšvanštajn.
Ideja da Hitlerova dela cirkulišu i da se zarađuje na njima izaziva moralna pitanja, navodi francuski list.
U Parizu, 2014. godine, kolekcija ličnih predmeta Hitlera i njegove desne ruke Hermana Geringa na kraju je povučena sa aukcije.
Autor: Marija Radić