Dva akvarela koja se pripisuju Hitleru prodata na aukciji u Velikoj Britaniji: Stručnjaci upozorili na OVO, poznata i cena

Dva akvarela, koja se pripisuju nacističkom diktatoru Adolfu Hitleru, koje prikazuju kuću i crkvu, prodate su na aukciji u Skiptonu, u Severnom Jorkširu, za 2.300 i 2.600 funti (oko 2.650 i 3.000 evra), javlja "Parizjen".

Slike, nastale 1909. i 1910. godine, naslikane su u Beču u vreme Hitlerove mladosti, a aukcijska kuća Hačinson Skot nije ih reklamirala, prenosi Figaro.

Adolf Hitler je studirao umetnost u Beču pre nego što se početkom 1920-ih okrenuo politici, navodi list.

Stručnjaci upozoravaju da dela Hitlera teško mogu da se identifikuju zbog nedostatka preciznog kataloga i prosečnog kvaliteta radova.

Godine 2009. dva akvarela pripisana Hitleru prodata su na aukciji u Bavarskoj za 32.000 evra.

Šest godina kasnije, kineski kupac je platio više od 100.000 evra za akvarel koji prikazuje dvorac Nojšvanštajn.

Ideja da Hitlerova dela cirkulišu i da se zarađuje na njima izaziva moralna pitanja, navodi francuski list.

U Parizu, 2014. godine, kolekcija ličnih predmeta Hitlera i njegove desne ruke Hermana Geringa na kraju je povučena sa aukcije.

Autor: Marija Radić