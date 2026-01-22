Evo šta jedu ljudi u najhladnijem gradu na svetu: Hranu je skoro nemoguće uzgajati, sve uvoze... (VIDEO)

U Jakutsku, gradu u Rusiji, zima je toliko oštra da njegovi žitelji imaju utisak kao da žive na drugoj planeti. Ovim rečima Kiun B, autorka sa Jutjuba, opisuje život u svom rodnom mestu.

I dok se u Srbiji već danima temperatura kreće oko nule, i žalimo se na hladnoću, u isto vreme u Jakutsku je -32 stepena Celzijusa. Što je čak i dobro, jer je tamo prosek oko -50, dok je najniža zabeležena temperatura bila -71.

Iako je i sam izlazak iz kuće tamo izazov, postavlja se i pitanje - kako se žitelji Jakutska hrane na tako niskim temeraturama. Sudeći po svedočenju Kiun B, veoma dobro i, srpski rečeno, masno.

Jedu masnu i kaloričnu hranu

Štaviše kalorični obroci su ključni za preživljavanje. Kiun B počinje sa palačinkama i pavlakom.

Hranu je gotovo nemoguće uzgajati na tako niskim temperaturama, pa je većina namirnica uvezena. Supermarketi u Jakutsku, gradu sa 355.000 stanovnika, veoma su dobro opremljeni. Jedino su cene duplo veće nego od onih u centralnoj Rusiji, što je i očekivano, jer hrana stiže izdaleka.

Voće i povrće su najskuplji artikli. Primera radi, pola kilograma paradajza košta 10 dolara, što je oko 1.000 dinara. Ni u Srbiji nije jeftin, pogotovo zimi, ali ga ipak možemo naći za 260-300 dinara po kilogramu. Kiun B napominje da je prosečna plata u Jakutsku oko 800 dolara (680 evra).

Jedu uvoznu i konzerviranu hranu

Konzervirana govedina je veoma popularna u Jakutsku, posebno među starijim žiteljima, koji se sećaju velikih nestašica hrane iz vremena Sovjetskog saveza. Jedna konzerva košta 1,5 evro.

Zbog sankcija protiv Rusije, koje se osećaju i u Jakutsku, većina robe je domaće proizvodnje, kao što je zamena za koka-kolu, a mnoštvo proizvoda stiže iz Kine.

Zaposleni najčešće idu u kantine, gde mogu da dobiju širok izbor kuvanih jela po vrlo pristupačnim cenama. Kompletan ručak, sa čorbom, konjskim mesom i dezertom košta oko 800 dinara.

Jakutsk ima i lokalnu pijacu na kojoj se prodaje zamrznuta riba i meso. Autorka snimka kaže da je već posle 10 minuta počela da se smrzava. Prodavci na tezgama rade celo radno vreme i ne žale se, vrlo su ljubazni i nasmejani.

Kiun B je uveče posetila svoje rođake. Na meniju su imali kobasice i kuvanog šarana. Jeli su i zamrznutu sirovu konjsku jetru, koja je delikates u Jakutsku, a zovu ga u šali "jakutska organska čokolada".

pročitajte još Meteorolog otkrio da li smo završili sa zimom: Ovome se niste nadali početkom februara

Autor: Marija Radić