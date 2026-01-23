AKTUELNO

Skoro četvrtina građana Srbije posti: Jedna generacija posebno prednjači, a bejbi bumeri se najređe pridržavaju ovih verskih običaja

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com/Pink.rs/Z. Veljković ||

Skoro četvrtina građana Srbije posti tokom godine, najzanimljivije je što u tome prednjači generacija Z.

Na to ukazuju rezultati istraživanja agencije Ipsos, prema kojima skoro četvrtina građana Srbije redovno posti tokom godine, nešto više od 22 odsto. Ipak, podatak koji bi mnoge mogao da iznenadi jeste da sklonost ka postu opada s godinama

Najčešće poste pripadnici generacije Z (28%), zatim milenijalci (23%), dok je udeo među generacijom X nešto niži (20%).

- Najređe poste bejbi bumeri – svega 15%. Kada je reč o razlikama među polovima, one su minimalne: redovno posti 21% muškaraca i 24% žena.

Autor: A.A.

