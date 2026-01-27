'Otišao sam na Majorku u vilu Mihaila Šumahera: Otkrio sam da nije prikovan za krevet, ali da pati od sindroma Zaključanog čoveka'

Otputovao sam do vile Mihaela Šumahera na Majorki – ovo su potresne vesti koje sam saznao o fizičkom stanju legende Formule 1 vezane za invalidska kolica, lažnim pričama oko venčanja njegove ćerke i uskom krugu ljudi kojima je dozvoljeno da ga posećuju. Ovako počinje tekst Džoanata Mekavoja, novinara "Dejli mejl +", premium verzije najčitanijeg britanskog a i svetskog medija.

Naime, Mekavoj je otputovao na Majorku u nadi da će iz prve ruke uspeti da sazna nove detalje o stanju Mihaela Šumahera, s obzirom da se u poslednje vreme u javnosti pojavljuje pregršt suprotnih imformacija. Tekst prenosimo u celosti:

Prizor je kao sa razglednice dok zimsko sunce obasjava Sijera de Tramontanu, najidiličniji planinski venac na Majorki. Mediteran leži ispod, dok vetar podiže bele talase. Divlja koza, autohtona Cabra Mallorquina, mirno gleda svoja posla pored puta.

Nekih 30 minuta vožnje od glavnog grada Palme vodi vas dugim, krivudavim usponom do luksuznog imanja Las Brisas. Tamo, na samom vrhu brda, na litici, nalazi se najlepša od svih kuća koje ste prošli. Zaklonjena je ogromnim drvećem. Crna vrata sa strana omogućavaju pristup, ali unutra se ne vidi ništa. Zvonite, niko ne odgovara.

Ipak, pojavljuje se radnik obezbeđenja, ljubazan Španac u crnoj uniformi sa natpisom SEGURIDAD. Kamere su ga alarmirale na moj dolazak taksijem. Razgovarali smo prijateljski. Na pitanje ko je vlasnik ove velelepne kuće, samo je slegnuo ramenima uz osmeh izvinjenja. Bio je profesionalno diskretan. Obojica smo znali odgovor i identitet sportske ikone za koju radi. Mihael Šumaher, skriven od sveta, sedeo je unutar vile vredne 30 miliona funti.

Činjenice o njegovom stanju: Više nije prikovan za krevet

Reč „sedeti“ se koristi sa naglaskom. Nakon opsežnih razgovora sa dobro upućenim izvorima, Daily Mail Sport saznaje da legenda Formule 1 nije prikovan za krevet. Iako je pre više od 12 godina pretrpeo teško oštećenje mozga na skijanju u Meribelu, on ne leži nepomično.

Nažalost, ta vest je možda i najpozitivniji medicinski detalj koji možemo otkriti. Sa 57 godina, on ne može da hoda. Umesto toga, po vili ga u kolicima voze medicinske sestre i terapeuti, deo tima koji brine o njemu 24 sata dnevno, što porodicu košta desetine hiljada funti nedeljno.

Šumaher, koji se 1995. oženio posvećenom suprugom Korinom, uvek je bio povučen porodičan čovek uprkos slavi, 91 pobedi i sedam titula. Iako je Luis Hamilton izjednačio njegov rekord po titulama i prestigao ga po broju pobeda, Šumaherov rekord od 77 najbržih krugova i dalje stoji netaknut, 14 godina nakon što se povukao.

Razdvajanje činjenica od fikcije 12 godina kasnije: Šta se danas zna o zdravstvenom stanju Mihaela Šumahera

Osim male grupe odanih prijatelja, Šumaher nije viđen u javnosti od nesreće 29. decembra 2013. godine. Nijedna njegova fotografija se nije pojavila, uprkos sramnim pokušajima bivšeg osoblja da prodaju slike na „dark vebu“.

Izveštaji su sugerisali da je prisustvovao venčanju svoje ćerke Đine 2024. godine u vili Jasmin, koju je Korina kupila od predsednika Real Madrida, Florentina Pereza. Međutim, čini se da to nije istina. Šumaher nije bio na venčanju; njegova privatnost je ponovo ispoštovana.

Glavna rezidencija porodice ostaje kuća u Glandu, u Švajcarskoj, vredna 50 miliona funti. Samo par posetilaca, poput bivšeg šefa Ferarija Žana Toda, ima pristup. Tod, koji Mihaela gleda kao drugog sina, ne otkriva ništa osim da se on „i dalje bori“.

Postojale su glasine da Šumaher pati od „sindroma zaključanosti“ (Locked-in Syndrome), stanja gde je osoba svesna, ali ne može da reaguje osim treptanjem. Nažalost, izvori tvrde da je situacija još kompleksnija.

Ne možete biti sigurni da li on sve razume jer ne može nikome da kaže. Osećaj je da razume neke stvari koje se dešavaju oko njega, ali verovatno ne sve.

Izvor blizak porodici Šumaher

Njegova dugogodišnja portparolka Zabine Kem odbila je da pruži nove informacije, držeći se čuvenog pravila „omerte“ – ako prijatelji progovore, više nisu prijatelji. Porodica je nedavno prošla i kroz pakao ucene, gde su trojica muškaraca pokušala da prodaju njegove medicinske podatke i privatne slike, zbog čega su osuđeni na zatvorske kazne.

Budućnost i sećanje na Šumija

Dok se Korina sprema da podrži sina Mika u njegovoj novoj avanturi u američkoj IndyCar seriji, svet se sprema za 2026. godinu, koja donosi važne jubileje: 30 godina od Mihaelovog dolaska u Ferari i 20 godina od njegovog prvog povlačenja.

Novinari koji su ga poznavali, uključujući i autora ovog teksta, pamte ga ne samo kao neprikosnovenog šampiona, već i kao čoveka koji je nakon trka znao da se opusti uz bakardi-kolu, brinući o svakom mehaničaru kao o članu porodice. Ta ista odanost mu se danas vraća kroz tišinu i poštovanje onih koji ga najviše vole.

Autor: D.Bošković