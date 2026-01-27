Svet sablažnjeno gleda u vrat Emanuela Makrona i pita se šta mu se dešava: Pogledajte o čemu se radi!

Prvo je bilo oko, pa subkonjunktivalno krvarenje, onda avijatorke koje su zaludele svet, a onda ožiljak na vratu koji je istu tu planetu prestravio! O Emanuelu Makronu ne prestaje da se piše danima nakon pojavljivanja na samitu u Davosu. Afera za aferom, briga za brigom. Da li je predsednik Francuske zdravstveno u najboljem redu - pitaju se mnogi.

Kada se pojavio sa otmenim naočarima, brzo su krenule šale na račun Emanuela Makrona (49). S obzirom na to da je svojevremeno šamar, koji je dobio od supruge Brižit, slučajno snimljen, pa naveliko raširen po svetu putem mreža i medija, očekivano su se mnogi ironično pitali "da li se ispod avijatorki kriju masnice?" Ipak, kako je dalje objašnjeno, u pitanju je najverovatnije stanje poznato kao subkonjunktivalno krvarenje, koje nastaje kada pukne krvni sud u oku.

Ipak, za ono što je usledilo kada se stišala "afera krvavo oko" nema objašnjenja! A tiče se velikog ožiljka na Makronovom vratu, koji, kako pišu sablažnjeni ljudi u komentarima ispod fotografije, izgleda kao da ga je "neko žicom davio".

Naravno, veliki broj korisnik Iksa podsećao je ponovo na fizički obračun sa Brižit Makron, pa su u malicioznim šalamama navodili da mu je "sigurno ona taj ožiljak i napravila".

Bora koja se javlja sa godinama

Ipak, kada se stvar malo uozbilji, razlog može biti zaista ozbiljan. Pojedini smatraju da postoji mogućnost da je predsednik Francuske imao problema sa štitastom žlezdom i da mu je rađen zahvat ili čak operacija u tom predelu. Ipak, takva informacija se nigde ne navodi kao proverena ili zvanična, već sve ostaje na nivou nagađanja.

Kao još jedno objašnjenje, koje se uzima kao najverodostojnije i najprihvaćenije, jeste ono koje kaže da je posredi zapravo normalna bora ili pregib na vratu koji svi imaju u manjoj ili većoj meri i koja može biti izraženija s godinama - debljanjem ili gubitkom elastičnosti kože.

Autor: D.Bošković