SUTRA SLAVIMO PREPODOBNOG ANTONIJA VELIKOG: Priča kaže da mu se prikazao ĐAVO - Živeo je 105 godina

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u petak, 30. januara, obeležavaju praznik Prepodobnog Antonija Velikog.

Ko je Prepodobni Antonije Veliki?

Prepodobni Antonije Veliki je bio misirac, rođen oko 250. godine u selu Кomi blizu Herakleje. Po smrti svojih bogatih roditelja, podelio je nasleđeno imanje sa maloletnom sestrom koju je zbrinuo kod nekih rođaka, a svoj deo imanja je razdelio siromašnima. Prepodobni Antonije Veliki se u 21. godini posvetio podvižničkom životu kome je težio od detinjstva. Najpre se podvizavao u blizini svog sela, no da bi izbegao bespokojstva od ljudi, udaljio se u pustinju, na obale Crvenog mora, gde je kao zatvorenik proveo 20 godina ne družeći se ni s kim osim s Bogom kroz neprestanu molitvu i razmišljanje, podnoseći trpeljivo neiskazana demonska iskušenja. Slava njegova se čula po celom svetu, i oko njega se okupio veliki broj učenika, koje je on upućivao primerom i rečima na put spasenja. Za 85 godina podvižničkog života samo je dva puta otišao u Aleksandriju, i to prvi put tražeći mučeništva u vreme gonjenja crkve, a drugi put na poziv svetog Atanasija, da bi opovrgao klevetu arijevaca kao tobož da je i on pristalica Arijeve jeresi.

Skončao je u 105. godini, ostavivši iza sebe čitavu vojsku učenika i podražatelja. Iako je Antonije bio neknjižan, on je bio jedan od najučenijih savetnika i nastavnika toga vremena.

Često je govorio o svojoj borbi sa demonima. Prvo su ga mučile misli o tome da je beskoristan taj njegov čin napuštanja sveta i bogatstva, potom ga je grizla savest zbog nezbrinute sestre koja nema ni podršku ni utehu.

Svake noći mučila ga je i telesna pohota za ženama, koja je bila tako jaka da nije mogao da je sakrije pred drugima. Ali, on je odolevao postom, molitvom, bdenjem, telesnim iznurivanjem.

Na kraju mu se, kaže hrišćansko crkveno predanje, đavo javio u liku malog crnog dečaka koji mu je ponizno rekao: “Pobedio si me”, čime je hteo da ga navede da pobedu pripiše samome sebi, i da tako upadne u greh gordosti. Sveti Antonije ga je upitao ko je on, a đavo mu je odgovorio da je duh bluda koje je mnoge zaveo, a da je samo on uspeo da “sve strele polomi”.

Na to mu je, kaže predanje, Antonije kazao: “Bog je dopustio da mi se javiš crn - radi obelodanjenja tame tvojih zlomisli, a kao dečak - radi izobličenja tvoje nemoći. Zbog toga si i dostojan svakog prezira”.

Posle toga je đavo otišao i nikada se više nije vratio. Mnogi hrišćanski umetnici vekovima su bili inspirisani ovim iskušenjima, a među njima su i naši. Iskušenja Svetog Antonija Velikog često služe i kao metafora za iskušenja ljudi koji u današnjem svetu teže hrišćanskom idealu.

Autor: Iva Besarabić