Napredak istraživača: Otkriveno ko je bio glavni plen mesožderskih dinosaurusa

Istraživači su rekonstruisali mrežu ishrane ekosistema iz doba jure u Koloradu i otkrili da su bebe dugovratih dinosaurusa - sauropoda poput brahiosaurusa, diplodokusa i apatosaurusa - bile glavni plen mesožderskih dinosaurusa pre 150 miliona godina.

Iako su odrasli sauropodi bili veliki, teški i bilo ih je teško uloviti, mladunci su bili mali, spori i bespomoćni, i bili su „savršena užina za predatore“, naveli su naučnici, prenosi Rojters.

Naučnici su koristili fosile kako bi mapirali ko je koga jeo u ekosistemu, koji je obuhvatao najmanje šest vrsta sauropoda, pet vrsta mesoždera i druge životinje poput pterosaurusa, riba, krokodila, ranih sisara i insekata.

Mesožderski dinosaurusi, uključujući torvosaurusa, alozaurusa i ceratosaura, retko su napadali zdrave odrasle sauropode, jer su njihova ogromna veličina i repovi predstavljali ozbiljan rizik. Umesto toga, predatori su se fokusirali na mladunce, bolesne ili povređene jedinke, kao i na životinje zarobljene u blatu ili one koji su umirali zbog suše.

Analiza hemijskih tragova u gleđi, biomehanički modeli i fosilizovani ostaci želuca omogućili su rekonstrukciju složene mreže ishrane sa više od 12.000 lanaca ishrane, pokazujući da su sauropodi bili ključni za stabilnost ekosistema.

Vegetacija je obuhvatala četinare, paprate, preslice i cikade, koji su rasli duž reka i bara koje su periodično presušivale.

Paleontolozi ističu da su ove studije pokazale koliko je ranjivost mladih dinosaurusa bila ključna za prehrambene navike mesoždera i za ekološku dinamiku perioda jure.

Autor: Marija Radić