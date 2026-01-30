Vaš telefon vas špijunira svaki sekund: Samo jedna funkcija može da vas spase

Ajfon skriva funkciju koja prati koje aplikacije pristupaju vašoj kameri, mikrofonu i lokaciji. Uključite App Privacy Report da biste zaštitili svoju privatnost i otkrili potencijalne špijune.

U vašem Ajfonu krije se moćna opcija koja može da pokaže tačno koje aplikacije "zaviruju" u vašu privatnost - kameru, mikrofon, lokaciju, kontakte i još mnogo toga. Većina korisnika ni ne zna da postoji.

Epl ovu funkciju naziva App Privacy Report, i iako je izuzetno korisna, podrazumevano je isključena. To znači da nećete videti nikakve podatke dok je sami ne uključite. Dobra vest je da podešavanje traje manje od jednog minuta.

Kako da aktivirate App Privacy?

App Privacy Report je moćan alat ugrađen u Ajfon koji vam pruža potpunu kontrolu nad time koje aplikacije pristupaju vašim ličnim podacima i senzorima poput kamere, mikrofona i lokacije. Ova funkcija vam omogućava da pratite aktivnosti aplikacija u realnom vremenu, otkrivajući potencijalne zloupotrebe i pomažući vam da zaštitite svoju privatnost na jednom mestu.

Ako želite da saznate ko vas posmatra i kada, sledite ove korake:

🔷Otvorite Podešavanja

🔷Idite na Privatnost i bezbednost

🔷Skrolujte do App Privacy Report

🔷Uključite ovu opciju

Od trenutka aktivacije, telefon počinje da beleži sve pokušaje pristupa aplikacija vašim podacima i senzorima. Ne zaboravite, funkcija ne radi unazad, što pre uključite, pre ćete imati uvid u realno stanje stvari.

Ko pristupa vašoj kameri i mikrofonu i kada

App Privacy Report sadrži poseban deo nazvan Data & Sensor Access koji vam pokazuje koje aplikacije su pristupale kameri, mikrofonu, lokaciji i drugim senzorima na vašem Ajfonu. Ovaj pregled pomaže da lako prepoznate neuobičajene aktivnosti i razumete kada i zašto određene aplikacije koriste ove osetljive funkcije.

U okviru ove sekcije moći ćete da vidite:

🔷Koje aplikacije su koristile kameru i mikrofon

🔷Tačno vreme kada se to desilo

Na primer, sasvim je normalno da Instagram aktivira kameru dok pravite priču, ili da WhatsApp koristi mikrofon tokom glasovne poruke. Međutim, ako neka aplikacija koristi kameru dok telefon stoji neaktivno, to može biti znak za uzbunu.

Obratite pažnju na ove aplikacije

Iako većina aplikacija pristupa vašim podacima sa dobrim razlogom, postoje određene koje zaslužuju posebnu pažnju. Rizik je veći kod aplikacija koje nisu dobro poznate ili koje koriste funkcije kao što su kamera i mikrofon bez jasnog opravdanja.

Posebno obratite pažnju na sledeće:

🔷Aplikacije sa malo recenzija i sumnjivim imenima

🔷Igre ili alati koji ne bi trebalo da koriste mikrofon ili kameru

🔷Nepoznati programi preuzeti van App Store-a

Ukoliko primetite da neka od ovih aplikacija aktivira senzore bez očiglednog razloga, odmah joj oduzmite dozvole ili je izbrišite. Uvek budite na oprezu i brzo reagujte kako biste zaštitili svoju privatnost.

Još jedan alat za zaštitu: Safety Check

Pored detaljnog praćenja pristupa aplikacija vašim podacima, Epl je uveo i dodatni sigurnosni alat pod nazivom Safety Check. Ova funkcija je dizajnirana da vam omogući brzu i jednostavnu kontrolu nad time sa kim delite informacije sa svog Ajfona, kao i da brzo prekinete svako neželjeno deljenje podataka. Nalazi se u podešavanjima i može biti od velike pomoći u situacijama kada želite da proverite i ograničite pristup privatnim informacijama.

Uz Safety Check možete:

🔷Videti sa kim sve delite lokaciju, fotografije, kontakte i druge osetljive informacije

🔷Odmah zaustaviti sva aktuelna deljenja pomoću opcije Emergency Reset

Ova funkcija je naročito korisna u hitnim situacijama, na primer ako sumnjate da je neko dobio neovlašćen pristup vašem uređaju ili podacima. Jednim jednostavnim potezom možete odmah prekinuti sva deljenja i vratiti potpunu kontrolu nad svojom privatnošću.

Zaštitite svoju privatnost na pravi način

Privatnost je svakako ugrožena dok vi ne znate za to. U digitalnom svetu, gde su informacije najvredniji resurs, važno je da budete aktivni i svesni ko ima pristup vašim podacima. Pasivnost može dovesti do neželjenih posledica, ali uz prave alate i malo pažnje možete preuzeti potpunu kontrolu nad svojim digitalnim životom.

Epl vam pruža napredne opcije za zaštitu privatnosti, ali njihova efikasnost zavisi od vaše odluke da ih koristite. Aktiviranjem funkcije App Privacy Report stavljate sebi u ruke moćan alat koji razotkriva ko i kada pristupa vašem telefonu. Ne čekajte da budete iznenađeni - uključite ovu opciju danas i saznajte ko zaista gleda kroz ključanicu vašeg digitalnog sveta.

Autor: Iva Besarabić