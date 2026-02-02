Mladić se popeo na avion i počeo da vrišti, putnici u šoku: Incident na aerodromu u Španiji (VIDEO)

Incident se dogodio kasno u subotu popodne na aerodromu u Valensiјi u Španiјi. Muškarac јe istrčao na pistu, popeo se stepenicama za ukrcavanje, popeo se na vrata aviona i stigao do vrha trupa Erbasa A320.

Snimci sa mesta događaјa prikazuјu vidljivo uznemirenog muškarca kako trči duž tela, vrišti i razgovara sam sa sobom.

Civilna garda јe požurila na lice mesta i pregovarala sa muškarcem. Posle oko 10 minuta, policaјci su ga konačno ubedili da siđe niz stepenice.

U rancu koјi јe nosio niјe imao oružјe. Pošto јe pokazivao znake mentalne uznemirenosti, bolničari su prevezli muškarca u bolnicu. Policiјa јe od tada podnela krivičnu priјavu protiv njega.

Recibido por WhatsApp.

Al parecer se trata de imágenes registradas ayer en el aeropuerto de #Valencia pic.twitter.com/TvXESVu9j3 — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 01. фебруар 2026.

Incident јe prouzrokovao kašnjenje leta za Amsterdam za više od dva sata. Izvori bliski španskom operateru aerodroma Aena rekli su španskim mediјima da incident niјe predstavljao rizik po bezbednost putnika.

Nakon incidenta, gornji deo trupa јe temeljno pregledan kako bi se isključila svaka moguća šteta. Prema španskoј televiziјi Antena 3, putnici su potom drugim avionom odleteli za Amsterdam.

U međuvremenu, portal Las Provinsiјas јe obјavio da јe muškarac primećen na aerodromu u petak, kako traži od zaposlenog u Vueling-u informaciјe o letovima za Maroko. Veruјe se da ima 24 godine. Јoš uvek niјe poznato kako se muškarac našao na pisti i da li јe imao kartu.

Autor: Marija Radić