Prvi Srbin koji je leteo avionom: Nećete verovati o kome je reč - Svi znate za njega

Iako je od njegove vladavine prošao skoro čitav vek, ime kralja Aleksandra I Karađorđevića i dalje izaziva veliku pažnju javnosti. Poznat kao Ujedinitelj i vrhovni komandant srpske vojske, ovaj vladar u svojoj biografiji krije podatak koji mnogi ne znaju – on je bio prvi Srbin koji je ikada leteo avionom!

HRABROST IZNAD FRANCUSKE

Bilo je to sredinom aprila 1910. godine u Francuskoj. U vreme kada su avioni bili krhke letelice od platna i drveta, a letenje smatrano čistim hazarderstvom, mladi princ Aleksandar pokazao je neverovatnu hrabrost. Vinuo se u nebo i tako postao pionir srpskog vazduhoplovstva, godinama pre nego što će avijacija postati ključni deo modernog ratovanja.

PUT DO PRESTOLA PREKO SKANDALA

Zanimljiva je i činjenica da Aleksandar nije bio prvi u redu za krunu. Njegov stariji brat, princ Đorđe, morao je da se odrekne prestola nakon serije skandala koji su potresali tadašnju Srbiju. Aleksandar je preuzeo odgovornost, postao regent, a potom i kralj koji je doneo Oktroisani ustav i vladao Kraljevinom Jugoslavijom sve do tragičnog kraja.

KRVAVI KRAJ U MARSELJU

Njegov život, ispunjen reformama i ratnim podvizima, brutalno je prekinut 9. oktobra 1934. godine. Tokom zvanične posete Francuskoj, ubijen je u atentatu u Marselju. Na njega je pucao Vlado Černozemski, pripadnik VMRO-a, uz direktnu podršku ustaškog pokreta. U istom napadu stradao je i francuski ministar Luj Bartu, a ovaj događaj ostao je upamćen kao jedan od najšokantnijih političkih atentata tog vremena.

Kralj Aleksandar I ostaje upamćen kao vladar koji je Srbiju i Jugoslaviju uvodio u modernu eru – kako na zemlji, tako i u vazduhu.

Autor: Dalibor Stankov