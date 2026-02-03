MAGIČNO I NESTVARNO: Vidite kako Ostrog izgleda pod snegom (FOTO)

Prizor je nestvaran i bajkovit...

Manastir Ostrog najdraže je duhovno stecište najvećeg broja pravoslavnih vernika, ali i pripadnika drugih veroispovesti koji žele da posete nadaleko poznato zdanje pod stenama nadomak Nikšića i svedoče neverovatnoj arhitekturi, osete mir čuju priče čudima koja se tu, po predanjima, dešavaju. Najviše turista je sunčanim periodima, kada nastaje i najveći broj fotografija, ali je prikaz pod snegom nešto posebno.

Zbog lokacije, zima nije idealno vreme za odlazak na Ostrog, pa tako retko imamo priliku da vidimo kako pravoslavna svetinja izgleda prekrivena snegom. Ipak, poslednjih dana na društvenim mrežama možemo da vidimo baš takve prizore i najčešći komentar glasi: "Prior je magičan".

Bela spoljašnjost manastira gotovo uklesane u stene pod belinom obronaka planina i šuma deluje gotovo nesvtarno i bajkovito. I, nesumnjivo, svako ko se osmeli da u takvim uslovima pođe put Crne Gore i Ostroga, može da se nada potpuno novoj dimenziji uzvišenosti i osećaju mira. Sam pogled na fotogorafije pruža baš takav utisak.

Inače, manastir je pre 100 godina, pre nego što ga je zahvatio veliki požar, izgledao potpuno dručije, o čemu svedoče i stare fotografije koje možete pogledati u odvojenom tekstu. Takođe, zanimljiva je priča i o samom nastanku Ostroga i čudima koja se, prema pričama, ovde dešavaju.



Autor: A.A.