Bivša žena Bila Gejts se oglasila nakon što se njegovo ime našlo u Epstajnovim dokumentima: Nijedna devojka ne bi smela da bude stavljena u situaciju

Melinda je govorila o Epstajnovim zlodelima nad ženama i mladim devojkama, njegovim vezama sa moćnim ljudima, ali i o sopstvenom braku.

Melinda Gejts prvi put se oglasila nakon što su nedavno objavljeni mejlovi Džefrija Epstajna u kojima se pominje njen bivši suprug, Bil Gejts. Dokumenta, koja je prošle nedelje učinilo javno dostupnim Ministarstvo pravde SAD, uključuju starije nacrte mejlova koje je Epstajn slao sam sebi, u kojima optužuje osnivača Majkrosofta da je dobio polno prenosivu infekciju od „ruskih devojaka“ i traži njegovu pomoć.

Jedan od nacrta iz 18. jula 2013. glasi:

„Da dodatno pogoršam stvari, potom si kroz suze molio da obrišem mejlove o tvojoj polno prenosivoj bolesti, tvoj zahtev da ti obezbedim antibiotike koje možeš tajno dati Melindi i opis tvog polnog organa.“

Portparol Bila Gejtsa (70) nazvao je ove tvrdnje „apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim“.

„Jedino što ovi dokumenti pokazuju jeste Epstajnovo frustriranje što nije imao stalni odnos sa Gejtsom i do kakvih je ekstremnih koraka išao da bi ga kompromitovao i ocrnio“, navodi se u saopštenju.

Melinda govori o sebi i svojoj porodici

Melinda (61), sa kojom Bil deli troje dece, nedavno je razgovarala sa NPR u epizodi svog Wild Card podkasta. Voditeljka Rejčel Martin je primetila: „Tvoj bivši suprug Bil je pomenut u najnovijem paketu Epstajnove dokumentacije. Postoje nove navodne informacije o njegovom ponašanju, i želim da ti dajem priliku da odgovoriš kako želiš.“

Melinda je govorila o Epstajnovim zlodelima nad ženama i mladim devojkama, njegovim vezama sa moćnim ljudima, ali i o sopstvenom braku.

„Mislim da kao društvo prolazimo kroz neku vrstu suočavanja. Nijedna devojka ne bi smela da bude stavljena u situaciju u kojoj su se našle devojke zbog Epstajna i svega što je radilo mnogo ljudi oko njega“, rekla je Melinda, sada filantrop sa sopstvenom organizacijom Pivotal Ventures. „Srce mi se lomi. Sećam se kada sam bila u tim godinama, sećam se kada su moje ćerke bile te dobi.“

Teški momenti braka i lična snaga

„Za mene je lično teško kada se o tim detaljima govori, jer vraća sećanja na vrlo bolne trenutke u mom braku. Ali sam nastavila dalje“, dodala je.

Melinda je naglasila da su pitanja o tome šta se sve dešavalo i dalje za one koji su odgovorni: „To su pitanja za te ljude i za mog bivšeg supruga. Oni moraju da odgovore na to, ne ja.“

„Srećna sam što sam udaljena od celog tog nereda“, zaključila je, piše People.

Bil Gejts i njegov stav

Bil Gejts, milijarder i filantrop, ranije je priznao da su njegova druženja sa Epstajnom bila greška i rekao da je „bilo glupo trošiti vreme“ sa njim, navodeći da je tražio samo podršku za dobrotvorne aktivnosti. On nije optužen za bilo kakvo krivično delo u vezi sa Epstajnovim zločinima. Njegov portparol nije komentarisao nove izjave Melinde, već je ponovio ranije saopštenje.

Melinda i Bil Gejts su objavili razvod 2021. godine. U intervjuu za People pre godinu dana, uoči objave njenog memoara The Next Day, Melinda je govorila o razlozima razvoda.

„Uvek moraš biti verna sebi“, rekla je tada. „Važno je da budem iskrena, nadam se da će to možda pomoći nekome drugome.“

Tragedija i empatija za žrtve

U podkastu, Melinda je istakla da joj najnovije tvrdnje izazivaju „neverovatnu tugu“:

„Mogu da uzmem svoju tugu i pogledam te mlade devojke i kažem: ‘Bože, kako se to desilo tim devojkama?’ Za mene je to samo tuga. Otišla sam iz braka, morala sam da odem i to je tužno. To je istina.“

Dodala je: „Nadam se da postoji pravda za te žene sada. Vidimo ih kako stoje ispred mikrofona u Vašingtonu. Ono kroz šta su prošle je nepojmljivo.“

Cela epizoda Wild Card biće emitovana u četvrtak, 5. februara. Voditeljka Martin je najavila da će Melinda takođe odgovoriti i na pitanje: „Da li si dobra u praštanju?“

Autor: A.A.