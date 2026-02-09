NOVI NOSTRADAMUS UZDRMAO SVET: Rat u Ukrajini se završava iznenadnim dogovorom, ali stiže nešto MNOGO GORE!

Kreg Hamilton Parker, britanski vidovnjak koji je stekao svetsku slavu predvidivši pandemiju koronavirusa, Bregzit i smrt kraljice Elizabete II, objavio je svoja dramatična predviđanja za 2026. godinu.

Dok vidi kraj sukoba na istoku Evrope, upozorava na katastrofe koje će promeniti mapu sveta kakvu poznajemo.

Kraj rata u Ukrajini: Pakt Trampa i Putina?

Parker, kojeg mediji nazivaju "novim Nostradamusom", tvrdi da će rat u Ukrajini konačno utihnuti, ali ne kroz vojnu pobedu, već kroz politički dogovor.

– Vidim iznenadni dogovor između Trampa i Putina koji će okončati sukob. Ukrajina će povratiti veći deo teritorije, dok će Rusija zadržati uski koridor do Krima. Međutim, mir neće dugo trajati – tenzije će se jednostavno preseliti na Daleki istok – predviđa Parker.

Kolaps Kine i misteriozne smrti zvaničnika

Najmračniji deo njegovih vizija odnosi se na Kinu. Parker predviđa infrastrukturnu katastrofu biblijskih razmera:

Velika nesreća: Predviđa haos na železnici ili proboj brane Tri klisure.

Politički potresi: Zdravstveno stanje Si Đinpinga će se naglo pogoršati, a jedan visoki zvaničnik će "misteriozno nestati", što će biti seme budućeg raspada zemlje.

Finansijski slom: Neisplaćeni radnici i zamrznute obveznice dovešće do unutrašnjeg raslojavanja države.

Bliski istok: "Projekat Feniks" i pad režima

Dok se istok Azije suočava sa propašću, Parker vidi svetlo na kraju tunela za određene delove Bliskog istoka:

"Režim u Iranu počinje da se urušava pod ekonomskim pritiskom i masovnim nacionalnim jedinstvom. Sirija započinje ‘Projekat Feniks’, obnavljajući svoju obalu u prosperitetnu turističku regiju."

Haos u Evropi i SAD: "Kulturni građanski rat"

Za zapadni svet, Parker predviđa godinu obeleženu nemirima i socijalnim kolapsom:

Verski i etnički sukobi: Izbijanje antimigrantskih nereda širom Francuske, Nemačke, Italije i Holandije.

Amerika u plamenu: Sukobi levičarskih aktivista i islamističkih frakcija sa konzervativcima dovešće do stanja koje podseća na kulturni građanski rat.

Pad britanske vlade: Finansijski šok u proleće i leto 2026. izazvaće pad Starmerove vlade i ustavnu krizu u Londonu.

Krah kriptovaluta i veštačke inteligencije

Tehnološki sektor čeka "trežnjenje". Parker najavljuje:

Pad bitkoina: Vodeća kriptovaluta mogla bi da izgubi do 70% svoje vrednosti, što će uzdrmati poverenje u digitalnu imovinu.

Korekcija AI: Nakon velikog balona, uslediće oštar globalni pad akcija kompanija koje se bave veštačkom inteligencijom.

Autor: Dalibor Stankov