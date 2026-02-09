Genijev doručak: Evo šta je Nikola Tesla jeo da bi mu um radio besprekorno

Nikola Tesla je verovao da jutarnja ishrana mora da rastereti telo i izoštri um, pa je birao namirnice koje ne troše energiju, već je čuvaju, kao što je celer.

Nikola Tesla nije bio samo revolucionar u svetu nauke - bio je i ekscentričan u načinu na koji je pristupao hrani. Za njega je hrana bila više gorivo za um, nego užitak na tanjiru. Tesla je verovao da svaki zalogaj treba da služi samo jednom cilju, da telo ostane lagano, probava efikasna, a um bistar i fokusiran na rad.

U tom kontekstu, celer je bio čest deo njegovog doručka i obroka, ne zato što je bio kulinarski trend, već zato što je simbol njegovog pristupa čistoj, neopterećujućoj hrani.

Celer je lagan za varenje, bogat vodom i vlaknima, i praktično nema masnoću ili složene ugljene hidrate koji zahtevaju "tešku obradu" od organizma, što potvrđuju i studije. Na taj način Tesla je nastojao da ne opterećuje telo, već da sačuva energiju za ono što je smatrao najvažnijim - svoj rad i misli.

Tesla je praktikovao dijetu s dva obroka dnevno, doručak i večeru, i često je preskakao ručak, verujući da time daje svom telu dovoljno vremena da se odmori i regeneriše. Kratka, minimalna ishrana bila je deo njegovog uverenja da "previše hrane usporava telo i um".

Njegove česte namirnice uključivale su:

- mleko i belanca jaja za protein bez teških masnoća,

- sveže povrće poput celera i lukovica radi lakoće i hranljivosti,

- samo povrće ili jednostavne supe kao večera,

- ponekad jabuka kao desert, sve sa idejom da hrana ne odvlači fokus sa misaonog rada.

Autor: A.A.