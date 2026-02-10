DA LI MAGNETI NA FRIŽIDERU 'KRADU' STRUJU? Istina o starom mitu i kako jedan papir može da vam uštedi novac!

Mnogi od nas frižider koriste kao galeriju za uspomene sa putovanja, ali se decenijama provlači priča da gomilanje magneta kvari motor ili drastično povećava račun za struju.

Stručnjaci otkrivaju šta je od toga istina, a šta obična zabluda.

Magnetizam vs. Kompresor: Šta kaže fizika?

Stari mit da magneti ometaju rad motora ili elektroniku u modernim uređajima praktično ne pije vodu. Magneti na vratima ne troše dodatnu energiju – kompresor se uključuje isključivo na osnovu temperature koju očitavaju senzori.

Međutim, problem nije u magnetizmu, već u mehanici.

Kako magneti posredno povećavaju račun?

Iako su ukrasni magneti preslabi da bi oštetili uređaj, određeni predmeti na vratima mogu biti "tihi neprijatelji" vašeg novčanika:

Blokada zaptivke (kedera): Debeli magneti, metalne štipaljke ili glomazni suveniri postavljeni blizu ivice mogu sprečiti vrata da se zatvore do kraja. Čak i milimetarski razmak pušta topli vazduh unutra.

Više leda, više muke: Ulazak vlage tera kompresor da radi intenzivnije, što stvara naslage leda u zamrzivaču, a to direktno povećava potrošnju struje.

Frižider kao "oglasna tabla": Ako vrata koristite za držanje recepata i rasporeda, verovatno ih češće otvarate ili duže držite otvorenim dok čitate, što je najbrži način da "izbacite" hladnoću iz uređaja.

Test od 10 sekundi: Proverite svoj frižider običnim papirom



Ako sumnjate da vam frižider gubi hladnoću zbog previše ukrasa ili dotrajale gume, uradite sledeće:

Uzmite list A4 papira.

Stavite ga između gume na vratima i okvira frižidera.

Zatvorite vrata i pokušajte da izvučete papir.

Rezultat: Ako papir klizi bez ikakvog otpora, zaptivka ne naleže dobro. To je znak da gubite energiju i da bi trebalo da sklonite magnete sa ivica ili zamenite gumu.

Simptomi koji ukazuju na problem:

Kondenzacija (kapljice vode) na policama.

Prekomerno stvaranje leda u zamrzivaču.

Kompresor koji radi skoro bez prestanka.

Magneti na sredini vrata su bezbedni, ali očistite ivice i vodite računa o zaptivanju – vaš kućni budžet će vam biti zahvalan!

Autor: Dalibor Stankov