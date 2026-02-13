Evo koja zgrada je bila najviša u Jugoslaviji: Visoka je 101 metar, ima 27 spratova i 232 stana

Zenica, grad u Federaciji BiH koji se često vezuje za industriju i snažan modernistički izraz, krije arhitektonski dragulj koji lako promakne neupućenom oku. Reč je o „Lameli“, stambenoj zgradi koja je decenijama simbolizovala prestiž, visinu i savremeni način stanovanja, a iza koje stoji renomirani arhitekta Slobodan Jovandić.

Ova monumentalna građevina odavno je prevazišla svoju osnovnu namenu. Nekada najviša stambena zgrada u Jugoslaviji, Lamela je bila svojevrstan urbani fenomen, a i danas pleni pažnju turista i zaljubljenika u arhitekturu iz regiona i šire.

Njena geneza – od prvih nacrta iz 1971. godine do završetka gradnje 1977 – svedoči o ambicioznom periodu urbanog uspona Zenice, ali i o tada revolucionarnim građevinskim tehnikama. Upravo te inovacije svrstale su Lamelu među najznačajnije primere jugoslovenske arhitekture i učinile je trajnim orijentirima grada.

Najviša stambena zgrada u Jugoslaviji

"Lamela" je do pre rata bila najviša stambena zgrada u Jugoslaviji, visoka 101 metar, sa 27 spratova. Ima 232 stana koji su, kako se priča, cenjeni i vrlo brzo se prodaju kada se nađu na tržištu.

"U poslednje vreme imamo malo više turista, a deo njih su oni koji se interesuju za arhitekturu. Preko agencije Atlas Obscura dolaze arhitektonske ture koje prolaze i kroz Zenicu, po 15-ak osoba iz SAD-a, Kanade, Britanije, Francuske, i uvek je kod nas fokus interesovanja na 'Lameli', koja najviše privlači pažnju i za fotografisanje. Uglavnom gosti komentarišu koliko je pažljivo tako velika zgrada uklopljena u ambijent, u vizuru grada, i kako se ocrtava u reci pored nje", ispričao je za Jutarnji list, Afan Abazović, jedini turistički vodič u Zenici.

Zgrada Lamela, Zenica, Bosnie Herzegovine, constr 1976 @ Architectes Slobodan Jovandić pic.twitter.com/IEPuTHZKAj — 🏘️ 🏗️ 🇫🇷 Mémoire2Ville 🌆 🚧Sagacité 🏗️ 🏘️ (@Memoire2cite) 13. април 2020.

"Lamela" nije čista betonska fasada, ima ploče koje stvaraju malo mekši utisak. Originalno je sivo-žuta, ali žuta se danas skoro i ne vidi.

Sam grad Zenica nastao je prema Generalnom urbanističkom planu iz 1955. godine, koji je radio hrvatski arhitekta Juraj Neidhardt, čijeg se plana nisu u potpunosti pridržavali u razvoju grada, ali je ipak dao dobru osnovu za njegov današnji izgled.

Metod pilota

"U naglom rastu grada, kada dolazi mnogo ljudi zbog posla i kada su ljudi živeli u barakama, gradi se veliki broj stanova, prvo petospratnice bez liftova, ali sa kupatilima, što je bilo vrlo napredno. Nakon potresa u Skoplju gradi se 'Lamela', projekat je iz 1971. godine, a završena je tek 1977. godine. Bila je prva zgrada u Jugoslaviji koja se gradila metodom pilota. Stanovi su bili komforniji, iako su bili namenjeni širokim masama", govori Abazović.

No, postoji jedna pogodnost ove zgrade koja je neobičan dodatak.

"Stanovi u 'Lameli' su kao loža prema stadionu. Stanari iznose na balkone meso, rakiju, pivo, i prate utakmice kao na dlanu. Kada su važne utakmice, deo stanova se iznajmljuje za oko 150 evra po danu, za one koji nemaju kartu, recimo da gledaju reprezentaciju", kaže turistički vodič.

Napravljena od 6 lamela

Vedad Islambegović, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, otkrio je zašto je ova zgrada dobila ime "Lamela".

"Ime 'Lamela' nosi zato što je napravljena od šest lamela koje čine jednu kompoziciju zgrade", kaže kratko.

Autor: Marija Radić