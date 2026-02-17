AKTUELNO

Extra

Novi uspeh naučnika: Razvili uređaj za brzu procenu rizika od raka i starenja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Naučnici iz Sankt Peterburga razvili su uređaj za brzo otkrivanje ćelijskih oštećenja koja ubrzavaju starenje i uzrokuju rak i druge bolesti.

Uređaj je 1,5 do 2 puta precizniji od ranije dostupnih analitičkih alata i postavlja temelje za razvoj brzih testova sledeće generacije, prema podacima Ruske naučne fondacije (RSF).

Pušenje, konzumiranje alkohola, zagađenje vazduha, hronične bolesti i niz drugih faktora dovode do nakupljanja reaktivnih vrsta kiseonika u ljudskom telu. Prema Ruskoj naučnoj fondaciji, ove čestice, kada ih je previše, oštećuju proteine i DNK, uzrokujući oksidativni stres - stanje koje ubrzava starenje i povećava rizik od raka, kao i bolesti mozga, srca i krvnih sudova, prenosi RIA Novosti.

Da bi dijagnostikovali oksidativni stres, istraživački tim iz Sankt Peterburga koristio je hemiluminescenciju - emisiju svetlosti tokom hemijske reakcije. Korišćeni indikator bio je luminol, supstanca koja svetli pri kontaktu sa reaktivnim vrstama kiseonika.

Naučnici su razvili mikrofluidni čip - uređaj u kojem luminol i rastvor koji sadrži slobodne radikale prolaze kroz mikrokanale sa posebnom teksturom koja fragmentira i brzo meša tečnosti. Ovo omogućava brzo i precizno određivanje nivoa reaktivnih vrsta kiseonika u telu.

Prema rečima autora, razvijeni alat je omogućio merenje nivoa aktivnog kiseonika u eksperimentalnoj smeši sa jedan i po do dva puta većom tačnošću nego metoda koja koristi ručno mešanje reagensa.

Primene hemiluminiscentne analize nisu ograničene samo na medicinu. Naučnici izveštavaju da se metoda može koristiti, na primer, u forenzici za otkrivanje skrivenih tragova krvi.

"Naš predloženi uređaj otvara put stvaranju nove generacije analitičkih alata za razne biomedicinske primene, kao što su brzi testovi krvi i procena efikasnosti lečenja raka. U budućnosti planiramo da poboljšamo režime kontrole protoka u mikrokanalima, što će omogućiti detaljniju analizu dinamike tekućih procesa", rekao je učesnik projekta i istraživački inženjer u Međunarodnom naučnom i obrazovnom centru za fiziku nanostruktura Univerziteta ITMO Gleb Simonenko.

Studiju su sproveli naučnici sa Univerziteta ITMO, Akademskog univerziteta Alferov u Sankt Peterburgu Ruske akademije nauka i Instituta za analitičku instrumentaciju Ruske akademije nauka. Rezultati su objavljeni u časopisu "Microchemical Journal".

pročitajte još

NEVEROVATNO! Bosanac kupio kuću u Nemačkoj za 3.500 evra, a onda je unutra našao nešto što nije mogao ni da sanja

Autor: Marija Radić

#Analiza

#Naučnici

#Rak

#Rizik

#starenje

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

Novi uspeh naučnika: Razvili su uređaj koji može da prevede misli o govoru u izgovorene reči

Društvo

Prva vakcina na svetu protiv raka pluća ulazi u klinička ispitivanja: Nova nada za osobe sa visokim rizikom

Extra

NOVI USPEH NAUČNIKA: Usporili proces koji ćelijama raka pomaže da stvori otpornost na terapiju

Lifestyle

Ovaj mali uređaj otapa led iz frižidera za 10 minuta! Nema više dosadnog procesa, trik koji vas rešava gubljenja vremena

Društvo

PRODUŽAVA ŽIVOT ZA SKORO 5 GODINA! Nove terapije za borbu protiv metastaza raka pluća

Extra

Novi uspeh naučnika: Nanočestice neutralizuju viruse, evo šta to znači