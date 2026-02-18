Prvi put otkriven dinosaurus sa jedinstvenim bodljama: Ovakvo stvorenje nikad ranije nije viđeno

Grupa dinosaurusa po imenu Iguanodontia dobro je dokumentovana već 200 godina. Ipak, sada je proširena zahvaljujući neobičnom otkriću, saopštio je francuski Nacionalni centar za naučna istraživanja (CNRS).

Novootkrivena vrsta je prva do sada poznata vrsta dinosaurusa sa bodljama koje imaju potpuno jedinstvena svojstva.

Naučnici iz CNRS-a i njihovi međunarodni partneri otkrili su u Kini fosilizovanu kožu izuzetno dobro očuvanog mladunčeta iguanodona. Koristeći rendgenske snimke i histološke preseke visoke rezolucije, istraživači su posmatrali ćelije kože očuvane tokom 125 miliona godina, otkrivajući strukturu šupljih, kožnih bodlji koje su prekrivale veliki deo tela životinje. Naučnici su ovu novu vrstu nazvali Haolong dongi u čast Dong Žiminga, pionira kineske paleontologije.

Ovaj bodljikavi dinosaurus bio je biljojed i živeo je pod pritiskom predatora, konkretno malih dinosaurusa mesoždera. Uporedivi po svojoj funkciji odvraćanja sa bodljama kod bodljikavih prasića, ovi izraštaji predstavljaju jedinstvenu evolucionu inovaciju. Takođe su mogli igrati ulogu u termoregulaciji ili čulnoj percepciji.

Do sada nije bilo dokaza koji bi svedočili o postojanju takvih bodlji kod dinosaurusa. Pošto je ispitani primerak Haolong dongi mladunče, ostaje da se utvrdi da li su ove bodlje bile prisutne i kod odraslih jedinki.

Ovo otkriće bez presedana predstavljeno je u studiji u žurnalu Nature Ecology & Evolution.

pročitajte još Stručnjaci upozoravaju: Lozinke generisane pomoću veštačke inteligencije su predvidive i nesigurne

Autor: Marija Radić