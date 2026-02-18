AKTUELNO

Extra

Prvi put otkriven dinosaurus sa jedinstvenim bodljama: Ovakvo stvorenje nikad ranije nije viđeno

Izvor: Telegraf Nauka/CNRS, Foto: Tanjug AP/Mary Altaffer ||

Grupa dinosaurusa po imenu Iguanodontia dobro je dokumentovana već 200 godina. Ipak, sada je proširena zahvaljujući neobičnom otkriću, saopštio je francuski Nacionalni centar za naučna istraživanja (CNRS).

Novootkrivena vrsta je prva do sada poznata vrsta dinosaurusa sa bodljama koje imaju potpuno jedinstvena svojstva.

Naučnici iz CNRS-a i njihovi međunarodni partneri otkrili su u Kini fosilizovanu kožu izuzetno dobro očuvanog mladunčeta iguanodona. Koristeći rendgenske snimke i histološke preseke visoke rezolucije, istraživači su posmatrali ćelije kože očuvane tokom 125 miliona godina, otkrivajući strukturu šupljih, kožnih bodlji koje su prekrivale veliki deo tela životinje. Naučnici su ovu novu vrstu nazvali Haolong dongi u čast Dong Žiminga, pionira kineske paleontologije.

Ovaj bodljikavi dinosaurus bio je biljojed i živeo je pod pritiskom predatora, konkretno malih dinosaurusa mesoždera. Uporedivi po svojoj funkciji odvraćanja sa bodljama kod bodljikavih prasića, ovi izraštaji predstavljaju jedinstvenu evolucionu inovaciju. Takođe su mogli igrati ulogu u termoregulaciji ili čulnoj percepciji.

Do sada nije bilo dokaza koji bi svedočili o postojanju takvih bodlji kod dinosaurusa. Pošto je ispitani primerak Haolong dongi mladunče, ostaje da se utvrdi da li su ove bodlje bile prisutne i kod odraslih jedinki.

Ovo otkriće bez presedana predstavljeno je u studiji u žurnalu Nature Ecology & Evolution.

pročitajte još

Stručnjaci upozoravaju: Lozinke generisane pomoću veštačke inteligencije su predvidive i nesigurne

Autor: Marija Radić

#Dinosaurus

#Naučnici

#Zanimljivosti

#bodlje

#paleontolog

POVEZANE VESTI

Extra

Ovako nešto nije viđeno ranije: Ogromno morsko stvorenje ubio jedan, pa jeo drugi predator

Extra

OSTAVILA GA POSLE SEDAM GODINA LJUBAVI, PA JOJ STIGAO POKLON - Bivši dečko je gestom RASPAMETIO (VIDEO)

Lifestyle

ASA SE VRAĆA KUĆI: Nestala mačka pronađena nakon 10 godina (VIDEO)

Extra

Pronađeni OTISCI ČOVEKA, stari oko 100.000 GODINA - Novo otkriće naučnika u Maroku

Svet

'TALASI MOGU BITI OPASNI PO ŽIVOT' Kod obale Meksika formirana tropska oluja, očekuje se URAGAN (VIDEO)

Svet

TRESAO SE MEKSIKO - Snažan zemljotres u blizini Akapulka