Misterija delfina u hrvatskoj reci konačno rešena: Snimak je predivan, a razlog će vas oduševiti (VIDEO)

U reci Jadro u sredu je snimljen dobar delfin Skalina, a organizacija "Blue World Institute" danas je objavila nove vesti u vezi sa delfinom, koji je došao u reku, izgleda, da na svet donese mladunče.

"Očekivali smo da će Skalina do danas već biti nazad u moru, ali ono što se trenutno dešava potpuno nas je iznenadilo. Naime, Skalina je započela sa okotom, a na snimcima se vidi kako je mladunče već do pola izašlo iz tela majke! Iako se dobri delfini mogu kotiti tokom cele godine, dolazak mladunaca na svet obično se odvija u letnjim mesecima kada je temperatura mora povišena, kako novorođeni mladunci ne bi trošili dodatnu energiju na termoregulaciju“, napisali su i dodali:

Prilikom okota mladuncu prvo izlazi rep, a potom ostatak tela. Da se ne bi ugušilo, glava na kojoj je disajni otvor izlazi poslednja. Porod mora biti brz, a mladuncu da napravi prve udah pomoći će majka i drugi delfini u grupi, gurajući ga prema površini. Inače, prilikom poroda ženka obično nije sama već u grupi sa drugim delfinima koji joj pomažu. Zašto se Skalina kotila u reci i u najhladnijem periodu godine teško se može utvrditi, ali nadamo se najboljem.

Autor: Marija Radić