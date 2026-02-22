OVAJ UREĐAJ JE NAJVEĆI POTROŠAĆ STRUJE! Pravi trošak i kada je isključen, EVO kako da smanjite račune: Ovo su jednostavni trikovi

Kao u svakoj drugoj porodici, sigurno su i u vašoj često na repertoaru pitanja koliki su računi za struju, koji uređaj troši najviše struje, kako da uštedite i slično. I to ne treba da čudi, jer je struja poskupela, a računi rastu... A da li ste znali koji uređaj vam je najveći "neprijatelj" u potrošnji struje? Odgovor je - električni šporet.

Električni šporet možda jeste najčešći aparat u domaćinstvu, ali malo ko zna koliko struje zapravo troši - u jednom trenutku njena potrošnja može da bude jednaka potrošnji 65 frižidera, verovali ili ne. Saznajte kako da umanjite račun za struju, a istovremeno uživate u svakodnevnom kuvanju.

Koliko struje rerna zapravo troši?

Prosečna snaga električne rerne je između 2000 i 5000 W, što znači potrošnju od 40 do 90 kWh mesečno. Poređenja radi, frižider troši samo 300 do 800 W – ogromna je razlika! Istraživanja pokazuju da prosečna kućna rerna može dostići čak 224 kWh godišnje, što je više od većine drugih svakodnevnih uređaja. Posebno su problematični modeli u stanju pripravnosti, koji troše električnu energiju čak i kada su isključeni – od 5% do 26% ukupne godišnje potrošnje.

Najčešće greške koje povećavaju račun

Otvaranje vrata tokom pečenja, nedovoljno korišćenje predgrejavanja i ostavljanje rerne uključene u praznom hodu drastično povećavaju potrošnju. Čak i digitalni ekrani troše energiju u stanju pripravnosti.

Praktični trikovi za uštedu

Kombinujte pečenje - koristite jedno predgrejavanje za nekoliko jela odjednom. Isključite rernu nekoliko minuta pre kraja pečenja – toplota ostaje dovoljna da hrana bude gotova. Nemojte često otvarati vrata - svaki put kad to učinite, temperatura pada i rerna troši dodatnu energiju.

Isključivanje iz utičnice potpuno eliminiše potrošnju u stanju pripravnosti i dodatno smanjuje račun.

Mali trikovi čine veliku razliku - kombinacija pažljivog korišćenja i praćenja kuvarskih navika može da smanji potrošnju za desetine kWh godišnje.

Pametno kuvanje = manji račun

Uz ove jednostavne metode, vaša rerna može da ostane nezamenjiv kućni aparat, a račun za struju više neće biti iznenađenje.

Autor: Iva Besarabić